Пішов у ЗСУ та виїхав за кордон: чому 155 бригада відправила до Франції "ухилянтів"

Бригада «Анни Київської» відправила на навчання до Франції військовослужбовців, яких раніше спіймали на спробі незаконного перетину кордону задля уникнення мобілізації. Фокус дізнався, як так сталося, що військо відправляє до ЄС колишніх "ухилянтів".

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155 бригада ЗСУ імені Анни Київської відома тим, що протягом року її бійці масово йшли в СЗЧ. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що серед тих військових, яких відправили на навчання до Франції, були чоловіки, яких раніше спіймали на спробі незаконного перетину кордону для втечі до ЄС та ухилення від служби в Україні.

Так раніше чоловіки платили кошти третім особам за допомогу в незаконному перетині кордону, проте були затримані прикордонниками. Їх не притягали до кримінальної відповідальності, а лише призначали адміністративний штраф.

"Якщо я не помиляюся, десь 12 осіб "ухилянтів" потрапили в списки на навчання у Францію", — сказала Тетяна Сапьян.

Вона зауважила, що вже доведено факт їхнього ухилення від служби, тоді як наразі правоохоронці встановлюють, в який спосіб працювала схема зі списками з "ухилянтами" на навчання за кордон. Наразі ці бійці перебувають за кордоном, слідство працює над тим, аби їх повернули на Батьківщину.

155 бригада: чому на навчання за кордон відправили "ухилянтів"

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов повідомив Фокусу, що не було особливого вибору в тому, кого відправляти на навчання за кордон зі 155 бригади.

"Наскільки ми вже знаємо, 155 бригада комплектувалася зі всієї України, і її треба було укомплектувати дуже швидко. Тому туди заганяли всіх, хто був під рукою, ніхто цього не перевіряв", — вважає Жданов.

За його словами, спочатку в Україні розвалили систему мобілізації, виникла бусифікація, яка не справляється з укомплектуванням ЗСУ, адже на фронті катастрофічно не вистачає людей.

Ба більше, експерт зазначив, що те, що чоловіки раніше намагалися виїхати за кордон, не означає, що вони пішли б в СЗЧ, коли їх поставили у стрій. Проте вище військове керівництво склало такі умови, за яких люди самовільно залишили частину.

Військовий адвокат Олег Леонтьєв зауважив у розмові з Фокусом, що якщо особу, яка раніше намагалася виїхати за кордон, аби уникнути мобілізації, відправили на навчання в іншу країну, значить командиру не було відомо про цю ситуацію.

Проблема мобілізації та швидкого укомплектування бригад

На думку Олега Жданова, вся проблема в системі державного рівня. Він вважає, що її розвʼязувати варто на рівні Верховного головнокомандувача. Зокрема, президент вже намагався провести ставку щодо ситуації в 155 бригаді.

"Наскільки я розумію, це типова ситуація для останніх новостворених бригад 150-ї серії, про це вже неодноразово писали. Зараз там перевіряють 156, 152 бригади. І там все те ж саме, єдина різниця, що ці бригади не виїжджали за кордон для навчання", — підсумував він.

Леонтьєв переконаний, що проблема в представниках ТЦК, які призивають до війська людей, які зовсім не мотивовані, взагалі не хочуть служити та всіма можливими способами ухиляються від служби.

"Працівники ТЦК мають бути притягнуті до відповідальності, якщо такі факти дійсно були, і якщо про них знали представники ТЦК", — каже військовий адвокат.

За його словами, працівникам ТЦК дали "карт-бланш", тобто їм можна робити що завгодно, аби тільки наповнювати армію людьми. В результаті якість особового складу — чи то ухилянт, хворий, не може ходити — їм неважлива.

Нагадаємо, 23 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 155 бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Так всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані та вже зроблені висновки.

7 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий розповів, що проблеми в 155 бригаді командири могли б усунути на місцях. Тому проводилася робота з підвищення їхньої компетентності.