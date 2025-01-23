Молодь виїде, а пенсіонери повернуться: що буде з Україною після війни, чи зможуть її відбудувати

Війна впливає на демографічну ситуацію в Україну. Так деякі люди виїжджають за кордон через бойові дії, проте міграція не зупиниться навіть після закінчення активної фази. Фокус розповідає, яким буде населення України після перемоги, та чи варто чекати катастрофи.

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В Україні щороку зменшується кількість населення країни. Раніше заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповів Фокусу, що чисельність населення залежить від закінчення війни й демографічної політики, яку проводитиме уряд.

Нині ж через повномасштабну війну Україну покинула певна кількість людей, тоді як деяка частина, зокрема, військовозобовʼязані, не можуть виїхати з Батьківщини через введення воєнного стану. Проте, що буде після його скасування та відкриття кордонів? Фокус дізнався, хто з українців повернеться додому, а хто, навпаки, виїде в країни ЄС.

Відкриття кордонів: хто виїде, а хто повернеться

Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України, колишній нардеп і міністр соцполітики Павло Розенко повідомив Фокусу, що склалася катастрофічна ситуація. Він зауважив, що після відкриття кордонів до 30% українців можуть виїхати з країни, тоді як близько 30% повернутися.

"Коли ми починаємо розбирати демографічні показники того, хто хоче виїхати, а хто хоче залишитися, то ситуація, на мій погляд, справді катастрофічна. Якщо брати категорію молоді, особливо від 18 до 23 років, то до 50% молоді хоче виїхати", — сказав Павло Розенко.

Він зазначив, що в Україні залишиться до 90% старшого покоління, людей за 50 років. Політика європейських країн побудована на тому, щоб залишити в ЄС та підтримувати тих, хто працює, студентів та родини з дітьми. Натомість повертати тих, хто перебуває на соцдопомозі та людей старшого віку.

"Фактично Україна перетвориться в країну пенсіонерів, де працездатного населення практично не буде. І тому мені дуже прикро, що серйозно на цю тему влада не говорить", — повідомив він.

За його словами, демографічна стратегія, розроблена урядом та презентована пів року тому, "залишається на папері". На його думку, толку від демографічної стратегії немає, оскільки це лише "набір гасел", які були написані за кошти донорів. Так він не бачить державної стратегії щодо того, що робити в нинішніх умовах та після відкриття кордонів.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив у розмові з Фокусом, що повернення чи виїзд українців після відкриття кордонів залежатиме від того, коли закінчаться воєнні дії. Також важливі моменти в тому, чи почнеться стрімке відновлення української економіки, та яка буде ситуація в українців за кордоном. Так, вони порівнюватимуть життя в іншій країні з тим, що отримували в Україні, та вирішуватимуть повертатися чи ні.

"Моє бачення, що 70% в Україну не повернеться, бо, на жаль, я скептик, я не вважаю, що в нас відбудуться стрімкі економічні злети. Якщо так, то, зрозуміло, люди будуть приймати рішення залишитися за кордоном. Чоловіки, родини котрих перебувають за кордоном, будуть намагатися поїхати до своїх родин. Люди з невеличких містечок, якщо будуть бачити, що не можуть заробити достатньо велику кількість грошей для того, аби утримувати свої родини, так само будуть збиратися і їхати заробляти гроші за кордон", — сказав Василь Воскобойник.

На його думку, найбільші питання, які постануть перед державою, — це повернення українців, скорочення обсягів трудової міграції з України, залучення талановитих іноземців, які могли б працювати в Україні. Для того, аби відповісти на ці питання Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування за підтримки міжнародного фонду "Відродження" реалізує проєкт "Візія-2033": збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя".

Він вважає, що після відкриття кордонів левова частка людей все ж таки залишиться в Україні, проте виїзд активних, працьовитих людей, тих, хто може щось створювати, нанесе "достатньо серйозний удар по перспективах країни".

Як повернути мігрантів та утримати громадян в Україні?

Розенко наголосив, що для цього потрібне бачення на державному рівні комплексної стратегії, яка враховуватиме багато пунктів — від того, кого Україна хоче повернути та залучити в економіку, в яких напрямках розвиватиметься економіка, які підприємства створюватимуться, інвестиції залучатиметься, яких фахівців навчають сьогодні. Проте цього зараз немає.

Він уточнив, що молода людина 17-20 років, яка вступає у вищий навчальний заклад або закінчує його, не має розуміння, що буде далі. Особа бачить, що в Україні перспектив немає, а тому потрібно їхати за кордон, адже там вищі зарплати, кращі умови проживання. Натомість Україна нічого не пропонує, сказав Павло Розенко. Проте існують лише проблеми з виїздом за кордон, внутрішні обмеження, нерозуміння питань мобілізації, у результаті "нестабільність, непрогнозованість та нерозуміння".

Тоді як держава, за словами Розенка, повинна навчати фахівця, аби відразу було зрозуміло, де він працюватиме. Така довгострокова програма — це лише один з елементів державної демографічної стратегії. Також Україні доведеться залучати спеціалістів з-за кордону для розвитку економіки. Проте нині невідомо, що це будуть за люди, в які сектори економіки потрібні фахівці тощо.

"Ми чуємо дуже багато красивих розмов наших урядовців і високопосадовців на тему того, що от війна закінчиться, і як прийдуть в Україну інвестиції, почнеться економічний бум", — сказав він та зауважив, що це не так.

Адже будь-який інвестор спочатку запитує про легкість ведення бізнесу, бюрократію, судові рішення тощо, а потім про те, які люди будуть працювати в нього на підприємстві. Так, інвестиції — це не гроші, а люди, трудовий капітал.

"Якщо інвестор не побачить тут людей, які будуть працювати у нього на підприємстві, які будуть реалізовувати його інвестиції, то ніхто сюди не прийде. І тому треба сьогодні починати працювати з потенційними інвесторами, треба вчити персонал для тих підприємств, які будуть можливо створюватися після війни. Але цим ніхто не займається", — підсумував експерт.

Воскобойник переконаний, що важливо, аби настала перемога. Адже закінчення бойових дій стане головним фактором, який забезпечить безпеку людей в Україні, це стане першим кроком для того, аби громадяни почали повертатися.

Також на бажання людей повернутися на Батьківщину чи залишитися за кордоном впливатимуть певні фактори, а саме наявність житла, високооплачуваної роботи, інфраструктури, котра допоможе підтримувати нормальні умови життя.

"Люди будуть порівнювати те, що вони вже зараз мають у Польщі, Чехії або Німеччині з тим, що вони будуть мати, коли повернуться на Батьківщину", — пояснив він.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що за прогнозами Інституту демографії та проблем якості життя НАН, населення України може скоротитися до 25,2 мільйона людей. Тому Кабмін ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року.

У січні в ЗМІ повідомили, що деякі країни Європи можуть зіткнутися з економічними проблемами через повернення українських мігрантів на Батьківщину.