Молодежь уедет, а пенсионеры вернутся: что будет с Украиной после войны, смогут ли ее отстроить

Война влияет на демографическую ситуацию в Украине. Так некоторые люди выезжают за границу из-за боевых действий, однако миграция не остановится даже после окончания активной фазы. Фокус рассказывает, каким будет население Украины после победы, и стоит ли ждать катастрофы.

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В Украине каждый год уменьшается количество населения страны. Ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал Фокусу, что численность населения зависит от окончания войны и демографической политики, которую будет проводить правительство.

Сейчас же из-за полномасштабной войны Украину покинуло определенное количество людей, тогда как некоторая часть, в частности, военнообязанные, не могут выехать с Родины из-за введения военного положения. Однако, что будет после его отмены и открытия границ? Фокус узнал, кто из украинцев вернется домой, а кто, наоборот, уедет в страны ЕС.

Открытие границ: кто выедет, а кто вернется

Вице-президент Общества Красного Креста Украины, бывший нардеп и министр соцполитики Павел Розенко сообщил Фокусу, что сложилась катастрофическая ситуация. Он отметил, что после открытия границ до 30% украинцев могут выехать из страны, тогда как около 30% вернуться.

"Когда мы начинаем разбирать демографические показатели того, кто хочет уехать, а кто хочет остаться, то ситуация, на мой взгляд, действительно катастрофическая. Если брать категорию молодежи, особенно от 18 до 23 лет, то до 50% молодежи хочет уехать", — сказал Павел Розенко.

Он отметил, что в Украине останется до 90% старшего поколения, людей за 50 лет. Политика европейских стран построена на том, чтобы оставить в ЕС и поддерживать тех, кто работает, студентов и семьи с детьми. Зато возвращать тех, кто находится на соцпомощи и людей старшего возраста.

"Фактически Украина превратится в страну пенсионеров, где трудоспособного населения практически не будет. И поэтому мне очень обидно, что серьезно на эту тему власть не говорит", — сообщил он.

По его словам, демографическая стратегия, разработанная правительством и представленная полгода назад, "остается на бумаге". По его мнению, толку от демографической стратегии нет, поскольку это лишь "набор лозунгов", которые были написаны за средства доноров. Так он не видит государственной стратегии относительно того, что делать в нынешних условиях и после открытия границ.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил в разговоре с Фокусом, что возвращение или выезд украинцев после открытия границ будет зависеть от того, когда закончатся военные действия. Также важные моменты в том, начнется ли стремительное восстановление украинской экономики, и какая будет ситуация у украинцев за рубежом. Так, они будут сравнивать жизнь в другой стране с тем, что получали в Украине, и решать возвращаться или нет.

"Мое видение, что 70% в Украину не вернется, потому что, к сожалению, я скептик, я не считаю, что у нас произойдут стремительные экономические взлеты. Если так, то, разумеется, люди будут принимать решение остаться за границей. Мужчины, семьи которых находятся за границей, будут пытаться поехать к своим семьям. Люди из небольших городков, если будут видеть, что не могут заработать достаточно большое количество денег для того, чтобы содержать свои семьи, так же будут собираться и ехать зарабатывать деньги за границу", — сказал Василий Воскобойник.

По его мнению, самые большие вопросы, которые встанут перед государством, — это возвращение украинцев, сокращение объемов трудовой миграции из Украины, привлечение талантливых иностранцев, которые могли бы работать в Украине. Для того, чтобы ответить на эти вопросы Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству при поддержке международного фонда "Возрождение" реализует проект "Видение-2033": сохранение и развитие трудовых ресурсов Украины в ближайшее десятилетие".

Он считает, что после открытия границ львиная доля людей все же останется в Украине, однако выезд активных, трудолюбивых людей, тех, кто может что-то создавать, нанесет "достаточно серьезный удар по перспективам страны".

Как вернуть мигрантов и удержать граждан в Украине?

Розенко отметил, что для этого нужно видение на государственном уровне комплексной стратегии, которая будет учитывать много пунктов — от того, кого Украина хочет вернуть и привлечь в экономику, в каких направлениях будет развиваться экономика, какие предприятия будут создаваться, инвестиции будет привлекаться, каких специалистов обучают сегодня. Однако этого сейчас нет.

Он уточнил, что молодой человек 17-20 лет, который поступает в высшее учебное заведение или заканчивает его, не имеет понимания, что будет дальше. Человек видит, что в Украине перспектив нет, а потому нужно ехать за границу, ведь там выше зарплаты, лучше условия проживания. Зато Украина ничего не предлагает, сказал Павел Розенко. Однако существуют только проблемы с выездом за границу, внутренние ограничения, непонимание вопросов мобилизации, в результате "нестабильность, непрогнозируемость и непонимание".

Тогда как государство, по словам Розенко, должно обучать специалиста, чтобы сразу было понятно, где он будет работать. Такая долгосрочная программа — это лишь один из элементов государственной демографической стратегии. Также Украине придется привлекать специалистов из-за рубежа для развития экономики. Однако сейчас неизвестно, что это будут за люди, в какие сектора экономики нужны специалисты и тому подобное.

"Мы слышим очень много красивых разговоров наших чиновников и высокопоставленных чиновников на тему того, что вот война закончится, и как придут в Украину инвестиции, начнется экономический бум", — сказал он и отметил, что это не так.

Ведь любой инвестор сначала спрашивает о легкости ведения бизнеса, бюрократии, судебных решениях и т.д., а потом о том, какие люди будут работать у него на предприятии. Да, инвестиции — это не деньги, а люди, трудовой капитал.

"Если инвестор не увидит здесь людей, которые будут работать у него на предприятии, которые будут реализовывать его инвестиции, то никто сюда не придет. И поэтому надо сегодня начинать работать с потенциальными инвесторами, надо учить персонал для тех предприятий, которые будут возможно создаваться после войны. Но этим никто не занимается", — подытожил эксперт.

Воскобойник убежден, что важно, чтобы наступила победа. Ведь окончание боевых действий станет главным фактором, который обеспечит безопасность людей в Украине, это станет первым шагом для того, чтобы граждане начали возвращаться.

Также на желание людей вернуться на Родину или остаться за границей будут влиять определенные факторы, а именно наличие жилья, высокооплачиваемой работы, инфраструктуры, которая поможет поддерживать нормальные условия жизни.

"Люди будут сравнивать то, что они уже сейчас имеют в Польше, Чехии или Германии с тем, что они будут иметь, когда вернутся на Родину", — пояснил он.

Напомним, Фокус рассказывал, что по прогнозам Института демографии и проблем качества жизни НАН, население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек. Поэтому Кабмин принял Стратегию демографического развития до 2040 года.

В январе в СМИ сообщили, что некоторые страны Европы могут столкнуться с экономическими проблемами из-за возвращения украинских мигрантов на Родину.