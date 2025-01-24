Мобілізація в Україні: чоловіки втомилися від війни з РФ і не хочуть воювати, — Кім (відео)

Проблеми з мобілізацією, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, відбуваються тому, що чоловіки не розуміють, скільки їм доведеться воювати. Питання з демобілізацією досі актуальне, але ніхто його не вирішує.

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В Україні спостерігаються проблеми з мобілізацією, оскільки чоловіки не розуміють, скільки часу доведеться воювати. Про це розповів в інтерв'ю ТСН голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Дуже мотивовані люди, за його оцінками, йшли в армію на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер же всі люди втомилися від війни. Однак керівники не повинні втомлюватися, вони зобов'язані показувати приклад. Загибель українців на фронті, за його словами, відбивається на інших людях і вони відповідно реагують.

"Якщо було два-три роки і все змінювалося, то всі б спокійно йшли. Через те, що війна затягнулася, це важке питання. Я сам аналізував і вважаю, що треба йти. Більшість людей має мою позицію: я не дуже хочу, але якщо буде повістка, піду", — зауважує голова ОВА.

Головне питання, яке бентежить людей, полягає в термінах демобілізації та неможливості планування життя. Водночас усі розуміють, що росіяни зупиняться тільки там, де їх рішуче зупинять.

"Сказали б — три роки, я піду і буду працювати. Скажіть, коли я відпрацював своє? І це питання недопрацьоване", — вважає Кім.

Глава ОВА додав, що на фронті найефективнішими воїнами будуть хлопці віком 18-25 років. Такі військові молоді, сильні та мають талант до освоєння нових технологій.

"Чи правильне це рішення [зниження мобілізаційного віку]? Я не маю даних, наскільки це необхідно", — підсумував він.

Фокус раніше писав про законні підстави, завдяки яким можна не з'являтися до ТЦК. Серед причин — хвороба громадянина, перешкода стихійного характеру і смерть близького родича.

Юристи казали, що людина може відмовитися від доставки до ТЦК. Однак якщо вона сіла в бус військкомів чи поліції без складання протоколу, це вважається "добровільною згодою на доставку".