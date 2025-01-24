Мобилизация в Украине: мужчины устали от войны с РФ и не хотят воевать, — Ким (видео)

Проблемы с мобилизацией, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, происходят потому, что мужчины не понимают, сколько им придется воевать. Вопрос с демобилизацией до сих пор актуален, но никто его не решает.

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В Украине наблюдаются проблемы с мобилизацией, поскольку мужчины не понимают, сколько времени придется воевать. Об этом рассказал в интервью ТСН глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Очень мотивированные люди, по его оценкам, шли в армию в начале полномасштабного вторжения России. Теперь же все люди устали от войны. Однако руководители не должны уставать, они обязаны показывать пример. Гибель украинцев на фронте, по его словам, отражается на других людях и они соответствующе реагируют.

"Если было два-три года и все менялось, то все бы спокойно шли. Из-за того, что война затянулась, это тяжелый вопрос. Я сам анализировал и считаю, что надо идти. Большинство людей имеет мою позицию: я не очень хочу, но если будет повестка, пойду", — замечает глава ОВА.

Главный вопрос, который смущает людей, заключается в сроках демобилизации и невозможности планирования жизни. В то же время все понимают, что россияне остановятся только там, где их решительно остановят.

"Сказали бы — три года, я пойду и буду работать. Скажите, когда я отработал свое? И этот вопрос недоработанный", — считает Ким.

Глава ОВА добавил, что на фронте самыми эффективными воинами будут ребята в возрасте 18-25 лет. Такие военные молоды, сильны и имеют талант к освоению новых технологий.

"Правильное ли это решение [снижение мобилизационного возраста]? Я не имею данных, насколько это необходимо", — заключил он.

Фокус ранее писал о законных основаниях, благодаря которым можно не являться в ТЦК. Среди причин — болезнь гражданина, препятствие стихийного характера и смерть близкого родственника.

Юристы говорили, что человек может отказаться от доставки в ТЦК. Однако если он сел в бус военкомов или полиции без составления протокола, это считается "добровольное согласие на доставку".