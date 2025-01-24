Может ли лицо обжаловать доставку в ТЦК: юрист поделился нюансами (видео)

По словам юриста Ореста Гладьо, если лицо садится в транспортное средство работников ТЦК без соответствующего протокола, фактически оно дает добровольное согласие на доставку в военкомат.

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Лицо может отказаться от доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако если человек садится в транспортное средство работников ТЦК или полиции без протокола, то он тем самым дает добровольное согласие на доставку. Об этом рассказал специалист юридической компании OLSON Орест Гладьо.

В случае установления факта нарушений правил воинского учета или выявлением расхождений военно-учетного документа с данными в реестрах группы оповещения ТЦК и полиция могут предложить военнообязанному проследовать в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, для уточнения своих персональных данных или данных военно-учетного документа.

"Вы имеете полное право отказаться от такого предложения. Для того, чтобы подтвердить свое предложение работники ТЦК и СП могут вручить вам повестку, от которой вы тоже можете отказаться если считаете, что ваши права нарушаются", — рассказал специалист.

Он отметил, что административное задержание и составление протокола происходит по определенному порядку. Если же лицо садится в транспортное средство работников ТЦК без составления соответствующего протокола административного задержания, фактически оно дает добровольное согласие на доставку в ТЦК.

"Никоим образом обжаловать действия работников ТЦК в таком случае нельзя. Конечно мы исключаем из данного правила случаи незаконных действий работников ТЦК и СП, связанные с применением физического или психологического насилия над таким лицом", — добавил Орест Гладьо.

Ранее юристы рассказывали о мобилизации забронированных работников. По словам специалистов, это возможно только в двух случаях.

Также адвокат рассказывала об ответственности "ограниченно годных", которые не прошли ВВК до 4 февраля. По ее словам, отказ от прохождения медицинского учета считается нарушением правил воинского учета.