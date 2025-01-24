Чи може особа оскаржити доставлення в ТЦК: юрист поділився нюансами (відео)

За словами юриста Ореста Гладьо, якщо особа сідає в транспортний засіб працівників ТЦК без відповідного протоколу, фактично вона дає добровільну згоду на доставку у військкомат.

Related video

Особа може відмовитись від доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак якщо чоловік сідає до транспортного засобу працівників ТЦК або поліції без протоколу, то він тим самим дає добровільну згоду на доправлення. Про це розповів фахівець юридичної компанії OLSON Орест Гладьо.

У разі встановлення факту порушень правил військового обліку чи виявленням розбіжностей військово-облікового документа з даними в реєстрах групи оповіщення ТЦК та поліція можуть запропонувати військовозобов'язаному прослідувати до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, для уточнення своїх персональних даних чи даних військово-облікового документа.

"Ви маєте повне право відмовитися від такої пропозиції. Для того, щоб підтвердити свою пропозицію працівники ТЦК та СП можуть вручити вам повістку, від якої ви теж можете відмовитись якщо вважаєте що ваші права порушуються", — розповів фахівець.

Він зазначив, що адміністративне затримання та складання протоколу відбувається за певним порядком. Якщо ж особа сідає в транспортний засіб працівників ТЦК без складання відповідного протоколу адміністративного затримання, фактично вона дає добровільну згоду на доставку в ТЦК.

"Жодним чином оскаржувати дії працівників ТЦК в такому випадку не можна. Звісно ми виключаємо з даного правила випадки незаконних дій працівників ТЦК та СП, які пов'язані із застосуванням фізичного чи психологічного насильства над такою особою", — додав Орест Гладьо.

Раніше юристи розповідали про мобілізацію заброньованих працівників. За словами фахівців, це можливо лише у двох випадках.

Також адвокатка розповідала про відповідальність "обмежено придатних", які не пройшли ВЛК до 4 лютого. За її словами, відмова від проходження медичного обліку вважається порушенням правил військового обліку.