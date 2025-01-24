Беззахисні перед дронами. Чому Захід не готовий до сучасної війни і чого має повчитися в України
Побувавши на Світовому економічному форумі в Давосі, військовослужбовець, експолітик Єгор Фірсов був вражений тим, наскільки незахищеним був цей захід найвищого рівня від потенційної атаки дронів. Усе тому, що Захід не має такого досвіду сучасної війни, як Україна — і не розуміє, що в його ж інтересах допомагати Україні вижити.
Мав честь виступати на великій українській вечері, яка проходить під час економічного форуму у Давосі, перед лідерами багатьох країн світу.
Я прямо сказав те, що побачив і відчував. Так би мовити, "фронтова дипломатія в дії". Сподіваюсь почули, бо це не тільки про нас, але й про них…
…
У Давосі багато охорони. Є блокпости — озброєні люди, межі безпеки. Цим навіть трохи нагадало Донбас.
На безпеку лідерів світу витрачаються мільйони доларів, і вони відчувають себе у Швейцарії комфортно і безпечно. Але…
Але усе це — лише ілюзія безпеки. Мені, як спеціалісту по дронах, очевидно, що задумай якась організація (навіть не країна) влаштувати атаку заходу ФПВ-дронами з найближчої швейцарської гори — 99%, що дрони долетіли б до цілі.
Після трьох років "першої дронової", одна з найбагатших країн світу явно не відповідає сучасним викликам. Чому я так думаю? Тому що технічні засоби боротьби з безпілотниками змінюються майже кожен місяць, як і самі БПЛА пристосовуються до актуальних умов фронту постійно. Це безперервний процес. А швейцарських військових я на Донбасі не бачив. Як, до речі, і американських, чи німецьких. Напевно, вони присутні десь у Києві як консультанти, але реальний досвід сучасної війни з усіх країн демократичного світу на сьогодні маємо лише ми — українці.
Ми не просто переживаємо цей досвід, ми його створюємо! Тож, якщо західні країни не допоможуть нам вижити й перемогти, то створювати цей досвід кров’ю своїх громадян будуть вже вони. А крові буде багато, бо їхній досвід буде формуватись з нуля, а в Росії його будують вже роки.
І це не тільки про війну, але й про терористичну загрозу. Бо той же Хамас під час нападу на Ізраїль використовував не тільки ракети…
Наступні роки світ буде диктувати сучасні виклики безпеки.
Ми маємо унікальний досвід — ми протистоїмо, як країна, дронам щохвилинно. Ми можемо бути дуже корисними!
Лідери цивілізованого світу — допоможіть нам вижити!
І ми — Україна — допоможемо вільному світу у викликах майбутнього!
…
Приблизно такою була моя промова. Кажуть: жорсткувато для такої аудиторії.
Ну, вибачайте. Інколи, щоб тебе почули — треба кричати.
Сподіваюсь, хтось почув.
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