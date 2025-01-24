Беззащитны перед дронами. Почему Запад не готов к современной войне и чему должен поучиться у Украины

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Имел честь выступать на большом украинском ужине, который проходит во время экономического форума в Давосе, перед лидерами многих стран мира.

Я прямо сказал то, что увидел и почувствовал. Так сказать, "фронтовая дипломатия в действии". Надеюсь услышали, потому что это не только о нас, но и о них...

...

В Давосе много охраны. Есть блокпосты — вооруженные люди, рамки безопасности. Этим даже немного напомнило Донбасс.

На безопасность лидеров мира тратятся миллионы долларов, и они чувствуют себя в Швейцарии комфортно и безопасно. Но...

Но все это — лишь иллюзия безопасности. Мне, как специалисту по дронам, очевидно, что задумай какая-то организация (даже не страна) устроить атаку захода ФПВ-дронами с ближайшей швейцарской горы — 99%, что дроны долетели бы до цели.

После трех лет "первой дроновой", одна из самых богатых стран мира явно не соответствует современным вызовам. Почему я так думаю? Потому что технические средства борьбы с беспилотниками меняются почти каждый месяц, как и сами БПЛА приспосабливаются к актуальным условиям фронта постоянно. Это непрерывный процесс. А швейцарских военных я на Донбассе не видел. Как, кстати, и американских, или немецких. Наверное, они присутствуют где-то в Киеве в качестве консультантов, но реальный опыт современной войны из всех стран демократического мира на сегодня имеем только мы — украинцы.

Выступление Егора Фирсова в Давосе

Мы не просто переживаем этот опыт, мы его создаем! Поэтому, если западные страны не помогут нам выжить и победить, то создавать этот опыт кровью своих граждан будут уже они. А крови будет много, потому что их опыт будет формироваться с нуля, а в России его строят уже годы.

И это не только о войне, но и о террористической угрозе. Потому что тот же Хамас во время нападения на Израиль использовал не только ракеты...

Следующие годы мир будет диктовать современные вызовы безопасности.

У нас есть уникальный опыт — мы противостоим, как страна, дронам ежеминутно. Мы можем быть очень полезными!

Лидеры цивилизованного мира — помогите нам выжить!

И мы — Украина — поможем свободному миру в вызовах будущего!

...

Примерно такой была моя речь. Говорят: жестковато для такой аудитории.

Ну, извините. Иногда, чтобы тебя услышали — надо кричать.

Надеюсь, кто-то услышал.

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