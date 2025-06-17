Вся Донецкая область и пригороды Киева: куда смогут долетать FPV-дроны РФ в ближайшем будущем

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Раньше мы думали что "серая зона", из-за контроля неба дронами, будет 10-15 километров от линии фронта.

Мы ошибались.

Такая зона будет 30-50 километров.

В конце этого года кружения FPV в Краматорске, Славянске, Доброполье (20-25 км от линии) станут нормой. Они уже залетают. Но это единичные случаи, которые со временем могут стать обыденностью.

Дроны будут искать грузовики на трассах и этим усложнять нашу логистику. Сервисы, вроде "Новой почты", могут со временем ограничить свою работу.

Под волну атак высокоточных дронов подпадут все города Донецкой области, Запорожье, Изюм, Херсон, Николаев, Сумы, даже Харьков.

Не исключаю, что и даже пригороды Киева со временем все больше будут видеть FPV дроны-камикадзе самолетного типа.

Главная их опасность в том, что они разрушают логистику, уничтожают движущиеся незащищенные цели. Поэтому участятся атаки объектов инфраструктуры. Где классическая ПВО будет бессильна.

Но противодействовать можно, надо только готовиться и действовать на опережение.

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Силам обороны и местным администрациям надо уже сейчас создавать отряды борьбы с дроновой угрозой из тех, кто не подлежит призыву: мужчины 60+, женщины, граждане в возрасте до 25 лет, ветераны. Правительство уже дало добро на создание таких ДФТГ.

Людей-добровольцев надо обучать, как выявлять и сбивать дроны. Надо разработать систему их взаимодействия и подчинения. Надо закупать антидроновое оружие, спектры-анализаторы дронов, устраивать специальные курсы стрельбы.

И повторюсь — все это уже сейчас!

Необходимо создавать тоннели на подъездах к городам. Или тоннели из специальных защитных сеток. Кстати, противник уже давно так делает — потому что научили. Начали делать и мы, но в прифронтовых городах.

Раньше мы думали, что произошла революция дронов. На самом деле — это масштабная эволюция, которая будет динамично развиваться новыми технологическими шагами и противодействием им.

И эту технологическую войну можно выиграть, если будем на шаг впереди.

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