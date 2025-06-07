Дроны княгини Ольги: 5 военных операций украинцев, которые изменили ход истории

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по поражению вражеской стратегической авиации. Уникальную в условиях современного мира, однако на самом деле защитники Украины продолжили славные традиции украинского войска, которые происходят еще из глубин средневековья.

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Поход Вещего Олега на Константинополь: ладьи на колесах и щит на воротах

Первым таким дерзким поступком отличился еще киевский князь Олег, которого за его проницательность прозвали Вещим. В далеком 907 году он организовал поход на столицу самого могущественного тогда государства Европы и мира — империи ромеев, которую историки называют Византией.

Константинополь (его в Киевском государстве называли Царьград, а ныне — Стамбул) находился на пересечении важных торговых путей, что и обусловило его исключительный статус. Однако город страдал от набегов различных племен, поэтому императоры Византии, которые считали себя ни много ни мало — властителями всего мира — и прилагали значительные усилия, чтобы охранять свою столицу.

Ромеи выстроили целую систему разведки, поэтому узнавали о вражеских флотилиях, которые направлялись к их столице, заблаговременно. Тогда залив Золотой рог, который вел к городу, перегораживался цепями, а в море выходил могучий византийский флот, вооруженный смертоносным "греческим огнем". Этот gamechanger средневековья представлял собой жидкость, которая могла гореть на поверхности воды, таким образом сжигая все, что удерживалось на воде, параллельно вселяя ужас в сердца врагов, ведь они видели несоединимое — вода горела. Вероятно, это была нефть или керосин, однако точной технологии производства греческого огня ученые не нашли до сих пор.

Поход Олега на Константинополь. Страница из Радзивиловской летописи, XV век Фото: Getty Images

Князь Олег знал обо всех этих премудростях византийской системы обороны, поэтому решил действовать нестандартно. Обогнув устье Днепра, он вдоль черноморского побережья поплыл к Царьграду. Князь понимал, что где-то в районе берегов современной Болгарии его флотилия, состоявшая из десятков больших лодок лодий, уже попадает в поле зрения византийских разведчиков. Поэтому у Золотого Рога его уже ждала не только цепь с кораблями, наполненными греческим огнем, но и столичный гарнизон.

Когда флотилия русичей приближалась к Царьграду, князь Олег приказал высадиться на берег, прикрепить к ладьям заранее заготовленные колеса и отправиться на таком причудливом транспорте по суше. Городской гарнизон, вглядываясь в море, был застигнут врасплох ударом в тыл. Перебрасывать войска на другую сторону мегаполиса было поздно — и всесильный император Константинополя — Царьграда запросил переговоры.

Князь Олег сумел заключить очень выгодные для Руси торговые договоры, если перевести их суть на современный язык — с минимальными тарифами и свободными экономическими зонами. А также, чтобы окончательно утвердить силу оружия русичей, киевский князь прибил на ворота Царьграда свой щит, который там висел несколько десятков лет как напоминание ромеям об обязательности выполнения условий договора.

Хитрость княгини Ольги: горящие птицы и месть за мужа

Договор, который заключил князь Олег, утратил силу после поражения войск во главе с князем Игорем, который таки сгорел на греческом огне. Пытаясь компенсировать финансовые потери от ухудшения торгового договора с Византией, князь Игорь усилил налоговое бремя на покоренные племена, чем спровоцировал восстание племени древлян, проживавших к западу от Киева. Во время этого восстания князь Игорь и погиб.

Игорева жена княгиня Ольга осталась один на один с бунтовщиками — еще и с малолетним сыном на руках. Однако она не поддалась панике и сосредоточилась на том, чтобы положить конец восстанию как можно быстрее, потеряв при этом минимум ресурсов: затяжная война со значительными потерями могла пошатнуть основы государственности.

История о княгине Ольге откликается и сегодня Фото: Getty Images

Княгиня Ольга решила пойти на хитрость. Расположив свою армию неподалеку от древлянской столицы Искоростеня, она заявила, что хочет мира, но выставила одно условие — каждый житель города должен выплатить дань в виде трех голубей и стольких же воробьев. Удивившись такому странному пожеланию и решив, что это шанс легко отделаться, древляне решили согласиться на предложение киевского суверена и выплатили указанную дань.

Однако Ольга не собиралась прощать убийство мужа непокорным древлянам. Она специально приказала собрать птиц, которые всегда летят домой, особенно когда чувствуют опасность. Поэтому княгиня приказала привязать к лапам птиц хворост и поджечь его. Напуганные птицы стремглав полетели домой, таким образом принеся пламя в родные гнезда. Город столицы Искоростень (ныне — Коростень), который целиком состоял из деревянных зданий, был сожжен дотла.

Героические морские походы: казаки дают асимметричный ответ туркам

Прошли сотни лет. Легендарная княжеская Русь ушла в небытие. Однако идейные наследники воинов Киевской Руси — запорожские казаки вспомнили древние маршруты морских набегов на Царьград и в начале XVII века повторили легендарные походы киевских князей.

В то время Стамбул был столицей могущественной Османской империи, флот которой держал в страхе все Средиземное море, а Эгейское, Мраморное, Черное и Азовское моря стали внутренними водами великой империи. При таких обстоятельствах морская атака Стамбула казалась безумием. Однако не для мужественных запорожских казаков, которые нашли асимметричный ответ турецким боевым галерам.

Преимущество галер заключалось в том, что они, в отличие от парусных кораблей, могли передвигаться силой рабов-гребцов, то есть, независимо от направлений ветра. Это были корабли гигантских по тем временам размеров, которые могли двигаться в любую погоду в любом направлении.

Увидев рост морской активности казаков, турки прислали свой флот заблокировать устье Днепра. Дополнительно выход из Днепра был перекрыт цепями. Однако креативные запорожцы использовали силу турок против них же самих. Дождавшись темной ночи, они пустили бревна вниз по течению Днепра. Когда бревна начали ударяться в цепи, гарнизон крепости Очаков, задачей которой было стеречь выход к морю, услышал характерный звон. Подумав, что это уже запорожцы на своих лодках ударились о цепи, турки открыли огонь по этой плоскости из крепостной артиллерии. Таким образом дружественным огнем турки уничтожили свои же преграды, а казаки на лодках-чайках проплыли дальше.

Что такое казацкие чайки

Чайки — это специальные лодки, которые едва-едва вступали из-под воды. Для того, чтобы держать баланс, запорожцы оснащали свои кораблики связками камыша, которые, кроме помогали держаться над водой и придавали дополнительный маскировочный эффект.

Запорожцы приближались к галерам с запада в конце дня, чтобы лучи садящегося за горизонт солнца слепили часовых. А когда казаки приблизились максимально близко, то уже было поздно, ведь начался штурм галер. Уничтожив турецкий флот, запорожцы еще и освободили тысячи рабов-гребцов, которые в основном были христианами, часто украинцами, захваченными во время татарских набегов.

Запорожцы несколько раз громили османский флот

В течение первой четверти XVII века запорожцы несколько раз громили османский флот, чуть ли не ежегодно организовывали походы на прибрежные турецкие крепости, дважды высаживались в окрестностях Стамбула, нагоняя ужас на жителей столицы могущественной империи и одновременно вызывая восхищение у ее врагов — европейских дипломатов, которые это все наблюдали. А однажды казаки даже взяли и разрушили крупнейших невольничий рынок Восточной Европы Кафу (современная Феодосия).

Самые известные организаторы морских походов казаков — кошевые атаманы Самойло Кошка и Петр Конашевич-Сагайдачный. Последний, получив авторитет в морских походах, пошел дальше и стал требовать у польских властей привилегий для запорожского войска, которое на деле продемонстрировало свою эффективность. Сагайдачный добился уступок в этом вопросе, однако погиб уже в сухопутной войне с турками под Хотином. Его преемники пытались получить уступки уже не силой переговоров, а силой оружия.

Тарасова ночь: уничтожение Золотой роты и месть полякам

В 1630 году Тарас Трясило восстал против произвола польской шляхты. Война обещала быть сложной и затяжной, однако сообразительный казацкий предводитель придумал, как нанести мощной армии Речи Посполитой сокрушительный удар в ее слабое место.

Польские военные командиры сформировали особое подразделение охраны — Золотую роту, в которой служили их собственные дети. Именно уничтожить эту роту взялись запорожцы, которые совершили с этой целью отчаянную диверсионную вылазку в польский лагерь. Потеряв своих близких, польские командующие убедились, что запорожцы способны пойти на все, лишь бы получить желаемую свободу, и решили пойти на мирное соглашение, согласившись на условия, которые удовлетворили казаков.

Через двести лет Тарас Шевченко посвятил этому событию свое произведение, которое назвал "Тарасова ночь".

…Мовчать гори, грає море,

Могили сумують,

А над дітьми козацькими

Поганці панують.

Грай же, море, мовчіть, гори!

Гуляй, буйний, полем!

Плачте, діти козацькії,—

Така ваша доля!

Обізвавсь Тарас Трясило

Віру рятовати,

Обізвався, орел сизий,

Та й дав ляхам знати!

Форсирование Сиваша: Иван Сирко противостоит Крымскому ханству

Один из самых успешных и легендарных запорожских предводителей Иван Сирко во второй половине XVII века сделал то, что звучит актуально и сейчас. Он смог осуществить успешный поход на могущественное Крымское ханство.

В то время как хан собрал все свое войско и ждал запорожцев неподалеку от крепости Перекоп на Крымском перешейке, Иван Сирко с верными запорожцами, которые кратно уступали татарам численностью, форсировал озеро Сиваш.

Это озеро было соленым и его переход считался невозможным — для всех, кроме Ивана Сирко. Запорожцы сумели переплыть озеро, используя трубки из камышовых соломинок. Так они преодолели путь по Озеру смерти, как тогда говорили на Сиваш. Опустошили Крым, освободив тысячи невольников и вернулись обратно, пока татарское войско продолжало ждать их вблизи Перекопа.

От горящих птиц до операции "Паутина"

Приведенные примеры — это лишь выборка из гораздо более богатого исторического опыта побед украинского оружия. Если сведения о событиях тысячелетней давности тесно переплетены с легендами, то об Иване Сирко и запорожцах писали тогдашние европейские газеты.

Каким бы могущественным ни был враг, благодаря уму, сообразительности и смелости можно победить любого Фото: Getty Images

А все вместе эти факты позволяют сделать один вывод — каким бы мощным ни был враг, благодаря уму, сообразительности и смелости можно победить любого. И помехой здесь не станет ни численность врага, ни даже его технологическое преимущество. Что и делали часто украинцы в прошлом и продолжают делать дальше.