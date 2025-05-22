Единственный выход — мобилизовать всю страну. Как уничтожить веру россиян, что Украину можно победить

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Не хотел публиковать этот текст. Потому что он о восприятии суровой реальности.

Иногда надо закрыть глаза и подумать, что о нас думает враг.

Проблема отсутствия результатов переговоров в одном: Путин уверен, что может дожать Украину. Захватив ее вместе с Киевом.

Вот и все.

Он просто в это верит, что это рано или поздно произойдет наша полная капитуляция.

Основной фактор, который подпитывает его веру — это неустойчивость наших союзников, в частности США. Путин верит: вот-вот и Штаты могут остановить помощь. Европу он считает слабой и нерешительной. К тому же, у него есть Венгрия, которая может заблокировать любые решения ЕС и НАТО.

И без Орбана... во Франции скоро выборы, в Германии шаткая коалиция, Британия сама помощь не вытянет. После президентских выборов даже с Польшей могут быть проблемы.

Европейские лидеры могут собираться в Киеве, демонстрируя единство. Но Путин знает, что уже в следующем году, это могут быть другие лидеры. А вместе с ними изменится и политическая позиция их стран.

Призывы мировых лидеров к миру Путин воспринимает как проявление слабости, как недостаток кислорода у борца во время удушения — вот-вот он начнет хлопать по полу рукой.

Подпитывают веру Путина и наши потери территории. Каждый раз после докладов что российская армия взяла Торецк или Часов Яр, он надеется что вот-вот и упадут еще Покровск и Мирноград, фронт обвалится, и можно будет продвинуться километров на 50-100. Год назад они так прошли из Авдеевки до Покровска.

Призывы мировых лидеров к миру Путин воспринимает как проявление слабости Фото: РИА Новости

Путин надеется, что наша мобилизация провалится окончательно; что фактов СЗЧ и дезертирства будет все больше; на психологическую усталость наших людей; на то, что в окопах не останется никого.

Собственно все его надежды не беспочвенны. И во многих моментах мы не дорабатываем и сами подпитываем его веру.

И поэтому война будет продолжаться.

В этом году точно.

А теперь главный вопрос — во что верим мы?

В то что война скоро закончится и наступит 22 год, мы провернемся к прежней жизни?....

В чем заключается наша вера и наша цель? Мы уже "верили в ВСУ", верили в Трампа... Но чудеса бывают только в сказках: молиться за ВСУ и ничего не делать для победы — не работает!

Наша цель сейчас должна быть в мобилизации страны. В ставке на технологии. В выстраивании эшелонированной обороны. В наведении порядка в дроновой отрасли. И в восприятии народом реальности.

Наша цель — сделать все, чтобы уничтожить веру россиян, что нас можно победить.

Это действительно сложно. Но это единственный способ выжить.

Ни Трамп, ни чудеса, ни "само как-то пройдет" — не спасут нас от врага. Пришло время посмотреть реальности в глаза. Пропагандистский оптимизм, надежды на "коалицию решительных", фейсбучная борьба друг с другом — все это лишь отвлекает от реальности и отдаляет мир.

Нашу судьбу и нашу свободу определяем мы. Здесь и сейчас. Как бы пафосно это ни звучало.

И все, что я хочу сказать — нам надо настраивать страну на долгую асимметричную борьбу.

Сколько будет длиться борьба?

Пока мы не сломаем веру россиян.

Другого варианта нет.

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