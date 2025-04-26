Не спрашивайте о мире в Вашингтоне и Лондоне: четыре пути к победе Украины

Related video

Не ищите ключ к миру ни в Лондоне, ни в Вашингтоне.

Если мы хотим мира, то план должен быть таким.

Первое — продержаться 6–8 месяцев, а, возможно, год — без потери территории. Не беру во внимание тактическую потерю посадок и тактические отступления на 100 метров. Речь идет о населенных пунктах и стратегических пунктах (подходы к трассам, терриконы), которые нельзя отдавать врагу.

Второе — чтобы российские войска теряли 40–60 тыс. личного состава в месяц. То есть больше, чем они вербуют (примерно 30–40 тыс. в месяц).

Отсюда третий пункт, — как это сделать.

Дроны!

Главное оружие войны!

Надо, чтобы дронов было достаточно. Разных типов. И организация процесса, где соревнуются инженеры, придумывают новые шаги, как преодолевать вражеский РЭБ.

Финансирование должно идти непосредственно на воинские части, чтобы корпуса и бригады сами могли очень быстро заказать все, что нужно, а не ждать из Киева стандартный дрон, который им не подходит.

Дроны стали главным оружием войны Фото: Генштаб ВСУ

Четвертый пункт — жизнь бойца.

Мышление командования надо адаптировать к новым реалиям фронта, где дроны врага стали уничтожать все, что движется.

Чтобы сохранять жизни бойцов, главными условиями отправки людей на боевые позиции должно быть наличие всех антидроновых средств! Просто взять за правило: бойцов не гонят на позиции без РЭБа, ружья, спектра анализатора.

Не гонят среди бела дня, чтобы привести батарейки экипажа на "мавик".

Вот такие 4 пункта.

Которые, к сожалению, не понимают ни в Киеве, ни в других столицах мира.

Все остальное — не ра-бо-та-ет!

Такова суровая реальность.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно