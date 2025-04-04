15 миллионов за бойца ВСУ — почему государству проще заплатить за смерть, чем инвестировать в жизнь

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Сколько государство инвестирует в спасение жизни солдат?

Сейчас гибель одного бойца на фронте обходится государственному бюджету Украины в минимум 15 млн грн, что примерно ровно 360 тысяч долларов.

Возьмем такую рутинную задачу, как обеспечение мобильности экипажа БПЛА, разведывательного или ударного, на ЛБС. Говорим пока не о так называемой красной зоне, где необходима более мощная броня и вообще необходимости находиться экипажу обычно нет, речь о желтой и зеленой зоне.

Основными факторами поражения во время движения, на мое усмотрение, в данных зонах являются:

попадание FPV с осколочным или кумулятивным зарядом;

наезд на взрывное устройство (вражеская/собственная мина, установленная ДРГ или дистанционно и т.д.);

артиллерийский огонь противника (осколочное поражение);

стрелковое оружие (столкновение с ДРГ или передовым пехотным отрядом противника, который вклинился в нашу оборону).

Мы видим, что отечественные бронированные автомобили, оснащенные соответствующими экранами против попадания дронов с кумулятивами, типа "Козака" или "Варты" — от большинства указанных факторов поражения могут защитить.

Давайте сравним их стоимость с потерями государственного бюджета в случае гибели экипажа.

Сделаем следующие предположения. Пусть экипаж — это 4 человека, в случае огневого поражения транспортного средства из них погибает в среднем 2 человека. Потери госбюджета составляют в таком случае 720 тысяч долларов.

Сравниваем это со стоимостью соответствующих машин, берем верхнюю границу, которая присутствует в отрытых источниках.

"Варта" — $400,000

"Козак" — $200,000

"Новатор" — $300,000

Как видим, инвестиция в такую технику чрезвычайно выгодна, поскольку составляет в большинстве случаев 30–50% от ожидаемых убытков бюджета вследствие гибели военнослужащих.

Западная бронетехника у ВСУ тоже есть, но ее тоже мало

Следует заметить, что по задекларированным харакетристикам "Варта" способна обеспечить защиту экипажа от достаточно мощных взрывных устройств.

Если брать иностранные специализированные бронемашины, которые дают высокую степень защиты от мин, то при их высокой цене, их все равно чрезвычайно выгодно покупать.

М-АТВ — $600 000

Cougar — $700 000

РГ-31 — $600 000

VAB — $600 000

РГ-33 — $600 000

Как видим, ни один из высококлассных, защищенных от мощных мин бронеавтомобилей не превышает ожидаемых убытков для госбюджета Украины от гибели членов экипажа БПЛА. Это является очень выгодным вложением ограниченного нашего ресурса, поскольку даже при потере машины мы получаем убытки в 600 тысяч, в то время как при нынешнем раскладе мы имеем И УБЫТКИ, И СМЕРТЬ.

Война — это математика, циничная статистика, но в этом цинизме есть для нас шанс. С цифрами на руках показать, каким образом стоит тратить средства.

Возможно, кто-то не понял — мы УЖЕ платим эти колоссальные выплаты за гибель пехотинцев, танкистов, БПЛАшников, артиллеристов, потому что недостаточно средств инвестируем в ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ потерь бюджета в результате гибели военнослужащих.

Что же касается нынешнего положения дел, то оно крайне плохое. Очень редко экипажи БПЛА получают новые автомобили от государства для передвижения в опасных зонах. В основном же мои коллеги двигаются на обеспеченных волонтерами внедорожниках второй свежести. И о каком-то бронировании, противоминной защите речь не идет.

Речь не идет даже о минимальной защите автомобилей от осколочных боеприпасов, которая позволит выдержать удар FPV с соответствующей боевой частью. Переоборудование такой защитой внедорожника стоит менее 50 тысяч долларов, что является чрезвычайно небольшой стоимостью по сравнению с тем, сколько сейчас государство платит семьям погибших. И в то же время это космическая, недостижимая сумма для бойцов, которые обычно сейчас собирают сами себе на транспорт.

Это — один из немногих примеров. А есть еще много других, где деньги не считают.

Так не должно быть. Солдаты, которые условно "стоят" по 15 млн, не должны ездить на корчах по 5–7 тысяч долларов, имея для защиты от FPV только помпу за 500 долларов. В этом нет никакой логики, ни моральной, ни аморальной.

Повторюсь — деньги на это все в бюджете, по определению, есть. Но система наша построена таким образом, что за потери людей (в том числе и материальные убытки, с этим связанные) управленцы несут несравненно меньшую ответственность.

Сейчас мы видим, что закупить заранее дорогие машины украинским чиновникам процедурно гораздо труднее, чем потом выплачивать вдовам колоссальные суммы, равные нескольким самым современным, самым защищенным единицам техники.

Этому просто нет объяснения.

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