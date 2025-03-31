Россия готовит штурмовиков: как выглядит затишье на фронте глазами бойцов ВСУ

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Много сообщений приходит с вопросом, как там ситуация на фронте. Потому что прошла инфо-волна, что наступление противника будто остановилось и на фронте определенное затишье.

Ну, во-первых, наступление не остановилось — а его остановили силы обороны. А то складывается впечатление, что оно стухло само по себе, как ветер.

Во-вторых, если нет потерь территории, это не значит, что нет боевых действий.

На некоторых участках — еще и какие.

Даже скажу так, — штурмовые действия появились там, где их не было уже полгода.

Конечно, думаю, Донецкой области стало возможно немного легче дышать, потому что противник вынужден был перебросить подкрепления на Курск. Битвы там имеют существенное политическое значение.

В Донецкой области основной удар сейчас — это Торецк и Часов Яр, задача врага — полностью захватить эти города. Выйти на Константиновку и дальше на Краматорск.

С другой стороны — это направление Покровск/Мирноград. Шквал наступления противника там удалось остановить. Но враг не оставляет возможности войти к границам Днепропетровской области. Ну и захватить Покровск, до которого осталось несколько километров.

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Ад под Константинополем, давление под Покровском: что происходит на важнейшем направлении

Нет никаких данных, но поверьте, военная интуиция еще нас не подводила.

Думаю, они формируют еще одну группу войск (штурмовиков) на очередную волну атаки.

Намеренно затягивают переговоры, и будут атаковать, еще и еще — надеясь, что мы дадим слабину. И смогут создать давление на нас на переговорах, когда мы будем в невыгодных позициях.

Вспомните переговоры в Минске. Все их помнят и критикуют, но мало кто помнит, что переговоры проходили в невыгодных для нас условиях — во время трагических событий в Дебальцево.

Поэтому думаю, Путин еще значительный промежуток времени будет пытаться искать эти наши слабые места.

Короче, все, что я хочу сказать: миром на фронте не пахнет. Никакого затишья нет.

Расслабляться нельзя.

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