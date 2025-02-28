Ожидание перелома под Покровском: как ВСУ меняют ситуацию на главном направлении фронта

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События на Покровском направлении, судя по всему, все чаще начинают приобретать негативный для противника характер.

В нескольких предыдущих обзорах я уже констатировал тот факт, что наступательные действия его группировки войск (ГВ) "Центр" к югу и юго-западу от Покровска силами его 41-й и 2-й общевойсковых армий (ОВА), по сути, были парализованы уже более чем на неделю. Однако размер и степень этого паралича, а главное — влияние на ситуацию на других направлениях мало кем осознаны. Между тем уже раздаются первые "звоночки" о том, что ситуация там МОЖЕТ измениться еще более радикально.

Да, пока что всех больше волнуют два вопроса:

когда и какими силами враг начнет наступательную операцию в направлении Константиновки? Особенно в контексте сосредоточения и развертывания 8-й ОА противника на этом направлении;

и где именно можно будет остановить наступление ударных тактических группировок ГВ "Восток" на Великомихайловском направлении после "падения" Великой Новоселки?

Но, очевидно, ответы на эти вопросы самым непосредственным образом связаны с ситуацией в районе Покровска. Это становится вполне очевидным, если вспомнить состав сил и средств противника, сосредоточенных и развернутых на этом направлении.

Для тех, кто забыл, напомню, что непосредственно для действий против Покровского района обороны Вооруженных сил Украины противник развернул основные силы двух общевойсковых армий (41-й и 2-й ОВА, с включением в состав первой из них отдельной танковой дивизии/90-й тд, и второй — 27-й мотострелковой дивизии/мсд, сформированной в 2024 году). Кроме того, вся 51-я ОВА противника действует на смежных направлениях (Новопавловском, Константиновском и Торецком). Кроме того, на двух последних завершено развертывание 8-й ОВА.

Образно говоря, в полосе примерно от Андреевки до поселка Дружба (северо-восточнее Торецка), это около 76–77 км по прямой, враг развернул 4 полнокровные общевойсковые армии, в состав которых входят, среди прочего, танковая и мотострелковая дивизии.

Понятно, что тактическая и оперативная плотность войск противника в этой зоне не везде одинакова (все зависит от содержания задач, которые в данный момент решают российские войска в ней, а также от текущей ситуации на разных ее участках и направлениях). Однако, на мой взгляд, даже с формальной точки зрения показатели концентрации сил и средств противника достаточно впечатляющие.

Итак, возвращаясь к вопросу о степени влияния ситуации "под Покровском" на ситуацию на смежных направлениях, можно уверенно констатировать, что в течение определенного дальнейшего времени командование ГВ противника "Восток", "Центр" и "Юг" будет вынуждено, и именно из-за этого фактора, существенно пересмотреть и скорректировать свои ближайшие планы и намерения.

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Дело вот в чем

Очевидно, что спор на тему того, отказалось ли российское командование от "штурма" Покровска или нет — на данный момент абсолютно бессмысленный. Оно не отказалось.

Иначе оно не ввело бы в бой на относительно узком участке своего тактического вклинивания на юго-запад от Покровска (от Успеновки до Шевченко (верхн.)), глубиной до 7 км и шириной до 8 км по фронту, сразу 4 мотострелковые бригады (74-я, 55-я, 15-я и 30-я омсбр) + до 2-х мотострелковых полков 27-й мотострелковой дивизии (433-й и 506-й мсп). И не атаковало бы в режиме "потери не считаем" в северо-западном и западном направлениях с целью перерезания двух ключевых путей для обороны Покровска — на Межевую и на Павлоград.

Более того, несмотря на то, что враг уже около двух недель не может здесь продвинуться, он НЕ прекращает попыток это делать — атаки/штурмы в районе села Котлино, в направлении Удачного, Успеновки и в районе Песчаного идут практически без остановки.

Понятно, что если бы враг отказался от собственного желания "обойти" Покровский район обороны Вооруженных сил Украины с запада, то эти его силы и средства не проявляли бы такой самоубийственной настойчивости в атакующих действиях и мы бы не наблюдали такой их концентрации на этом направлении.

Однако в течение последней недели именно здесь произошло несколько событий, которые могут иметь далеко идущие последствия для всей ГВ "Центр". И непосредственно влиять на то, что и как произойдет на севере (в направлении Константиновки) и на юге (в направлении Новопавловки). Именно:

74-я омсбр противника была вынуждена отступить из населенного пункта Песчаное в результате успешной контратаки ВСУ, ее дальнейшие попытки "восстановить положение" на этом участке не увенчались успехом;

в свою очередь, во фланговом секторе вражеского вклинивания, к югу от Покровска (от Даченского до Лисовки), где действуют подразделения 35-й омсбр и одного из полков 27-й мотострелковой дивизии (вероятно, 506-го мсп) противника, украинские войска также заставили врага отступить с позиций вдоль реки Солоненька между этими двумя населенными пунктами;

более того, передовые части 15-й и 74-й омсбр противника, после того, как им удалось перерезать дорогу и железную дорогу к Покровску в районе села Котлино, в результате серии ожесточенных встречных боев уже к северу от дороги, видимо, понесли настолько большие потери, что были вынуждены отступить из населенного пункта Котлино. Враг все еще удерживает отдельные участки дороги, но его атаки к северу от нее (то есть в том самом направлении, где ему "нужно было это сделать в первую очередь", согласно его замыслу обойти Покровск с запада) явно "выдохлись";

и наконец, в районе села Успеновка передовые подразделения 433-го мсп противника, которые ранее "зацепились" за восточную часть села, вероятно, были выбиты оттуда и отошли на север и восток от него.

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Итак, можно констатировать несколько важных вещей

ряд успешных контратак Вооруженных сил Украины к югу и юго-западу от Покровска, очевидно, если не радикально истощил ударную группировку противника, то по крайней мере СУЩЕСТВЕННО ослабил его наступательные возможности;

некоторые эксперты и "сторонние наблюдатели" уже поспешили после всех этих событий сделать выводы о том, что ВСУ якобы близки к успешному "срезанию клина" врагу к югу от Покровска. Но я бы не спешил с таким выводом.

Дело в том, что враг, как я уже говорил выше, не прекратил сами атаки практически по всему периметру этого вклинения, несмотря на то, что был вынужден отступить с ряда занимаемых им ранее позиций. То есть у него еще достаточно людей и ресурсов, чтобы продолжать атакующие действия. Другое дело, что это БОЛЬШЕ не приносит ему результата.

Другими словами, мы можем констатировать лишь ОСТАНОВКУ российского наступления на юго-запад от Покровска, но говорить о каких-то "срезаниях" и "прорывах" ВСУ вообще не стоит. Хотя, конечно, сами участки и направления, где контратаковали ВСУ, в этом плане достаточно красноречивы и явно не случайны.

Понятно, что вся эта ситуация в контексте "намерений и желаний" российского командования (особенно ГВ "Центр") явно не доставляет ему особого удовольствия. И оно, очевидно, попытается исправить все это дело. И в этом плане гораздо интереснее вопрос — ЧЕМ и КАК оно собирается это делать?

По большому счету, это можно сделать двумя основными способами — с использованием ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств или — восстановить наступательные возможности УЖЕ развернутых и действующих на данном направлении частей и соединений ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ пополнением личного состава и военной техники.

Как я писал ранее, в результате ликвидации "остатков" Кураховского плацдарма ВСУ российское командование смогло "высвободить" с того направления целую общевойсковую армию (8-я ОВА). Кроме того, очевидно, что за счет перегруппировки ряда бригад 51-й ОВА (которая, по сути, выполняет роль своеобразной "странствующей труппы гастролирующих артистов" в секторе ГВ "Центр" и "Юг"), ему удалось определенным образом уплотнить боевые порядки своих войск на нескольких направлениях (например, в полосе 90-й тд, которая благодаря этому и сейчас продвигается, хоть и на несколько сотен метров в сутки, но все равно — ползет вперед).

То есть эти самые ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ силы и средства для восстановления эффективного наступления под Покровском вражеское командование МОЖЕТ найти при своем большом желании, а именно — на соседних направлениях. Другое дело, что такие действия однозначно будут иметь "резко негативное" влияние на ситуацию на этих самых других направлениях. Более того, это явно повлияет на общие намерения (планы) противника в отношении этих самых "других" направлений.

Например, если сейчас, чтобы возобновить наступление на Покровск, враг начнет перебрасывать туда силы и средства из 8-й или 51-й ОВА (а в нынешних условиях это наиболее вероятный сценарий), то это явно "существенно отсрочит" его наступление на Константиновку, хотя бы с юга.

То же самое произойдет, если российское командование, например, с той же целью начнет "копаться в резервах ГВ "Восток", которое ЕЩЕ наступает, но явно после такого "копания" будет вынуждено прекратить это в результате вывода 1–2-х бригад из своего состава "на нужды Покровска".

С пополнением полков и бригад 41-й и 2-й ОВА противника для восстановления их наступательных возможностей также могут "возникать" вопросы.

На пике их наступления на Покровск общая численность российских войск, действовавших на этом и смежных направлениях, составляла около 110–115 тысяч человек. На данный момент эквивалент этих группировок в указанной полосе (даже с учетом 8-й ОВА) вряд ли превышает показатель в 75–80 тысяч человек. Да, наступление из Авдеевки до Покровска обошлось российским войскам "непомерно дорого", и последствия этого сейчас дают о себе знать.

Кроме того, напомним, что на данный момент российское командование "работает" по Купянскому, Лиманскому, Краматорскому, Курскому и Великомихайловскому направлениям, где также требуется пополнение (хоть и в ограниченном количестве), которое за последние 3 месяца уже показало явный "отрицательный рост" своего объема и то, что оно "не резиновое". Красноречивым показателем является то, что если раньше враг мог формировать 1–2 штурмовые роты на базе 1–2 батальонов, то сейчас ему приходится делать это преимущественно на базе бригад, полков и дивизий, буквально "зачищая" их тылы. Если раньше пополнение в несколько сотен человек для частей и подразделений, действовавших в первой линии, считалось "стандартным", то сейчас партия "штурмовых тушек" из 25–30 "голов" для какой-нибудь передовой бригады уже считается "значительной".

Подведем итоги

Очевидно, что ситуация с "замедлением" своего наступления в районе Покровска совсем не устраивает российское командование. И, скорее всего, оно попытается это исправить. Но, очевидно также, что сделать это оно сможет только ЗА СЧЕТ ЧЕГО-ТО ДРУГОГО. Потому что силы и средства у него для этого дела — крайне ограничены.

Таким образом, можно констатировать, что масштабы и интенсивность так называемого "стратегического наступления" РФ (а по сути, серии "частично взаимосвязанных" наступательных операций на отдельных оперативных направлениях) постепенно уменьшаются. Где-то это наступление совсем остановилось, где-то его до сих пор судорожно трясет. Гораздо интереснее другое — противник, очевидно, "сжег" довольно ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть своих стратегических резервов в этих операциях, но сможет ли он их пополнить в ближайшее время? Лично я в этом не уверен.

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