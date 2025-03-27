Ад под Константинополем, давление под Покровском: что происходит на важнейшем направлении

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На покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.

Враг не прекращает попыток восстановить утраченные позиции и полный контроль над с. Шевченко, Котлино и Песчаное.

Наши воины при первой возможности пытаются контратаковать.

И так продолжается уже больше недели.

Есть частичные успехи с нашей стороны в районах Успеновки и Соленого.

Из-за большой концентрации сил и средств с обеих сторон любое продвижение происходит очень сложно и медленно.

Не надо рассчитывать, что тот вражеский выступ юго-западнее Покровска уже завтра или через неделю будет ликвидирован. Это тяжелое и длительное дело.

Более того, враг усиливает направление, и большой вопрос — а будут ли еще возможности для наших контратак там ближайшие недели?

Оккупант снова имеет достаточно ресурсов, чтобы полностью владеть инициативой на направлении, хоть и не на долгий срок.

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РФ возобновила штурмы на Покровском направлении: в Нацгвардии рассказали о новых методах оккупантов (видео)

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В районе Константинополя продолжается пекло. Сколько еще удастся держать его частично — неизвестно.

Продвижение врага на Разлив оказалось большим, чем я думал. Примерно 1 км за последние 4 дня.

Фактически, до окраин села с юга остается одно поле, с востока — чуть больше одного поля.

С выступа западнее Андреевки враг постоянно пытается навести переправы через Волчью.

Это делается для того, чтобы выполнить сразу три задачи:

Обойти Алексеевку. Выйти на трассу Богатырь–Константинополь с окружением нашего гарнизона в последнем селе. Продвигаться на Разлив с севера, то есть с трех сторон (север, юг, восток). И организовать оперативное окружение нашего гарнизона.

Ну и, конечно, завязать бои за Богатырь.

На данный момент ситуация на всем участке очень тяжелая, без намеков на стабилизацию.

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