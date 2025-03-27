Пекло під Костянтинополем, тиск під Покровськом: що відбувається на найважливішому напрямку

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На покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.

Ворог не припиняє спроб відновити втрачені позиції та повний контроль над с. Шевченко, Котлине та Піщане.

Наші воїни за першої можливості намагаються контратакувати.

І так триває вже більше тижня.

Є часткові успіхи з нашого боку в районах Успенівки та Солоного.

Через велику концентрацію сил та засобів з обох боків будь-яке просування відбувається дуже складно та повільно.

Не треба розраховувати, що той ворожий виступ південно-західніше Покровська вже завтра чи за тиждень буде ліквідовано. Це важка та довготривала справа.

Ба більше, ворог посилює напрямок, і велике питання — а чи будуть ще можливості для наших контратак там найближчі тижні?

Окупант знову має достатньо ресурсів, щоб повністю володіти ініціативою на напрямку, хоч і не на довгий термін.

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В районі Костянтинополя триває пекло. Скільки ще вдасться тримати його частково — невідомо.

Просування ворога на Розлив виявилося більшим, ніж я думав. Приблизно 1 км за останніх 4 дні.

Фактично, до околиць села з півдня залишається одне поле, зі сходу — трохи більше одного поля.

З виступу західніше Андріївки ворог постійно намагається навести переправи через Вовчу.

Це робиться для того, щоб виконати відразу три завдання:

Обійти Олексіївку. Вийти на трасу Багатир–Костянтинопіль з оточенням нашого гарнізону в останньому селі. Просуватися на Розлив з півночі, тобто з трьох боків (північ, південь, схід). Та організувати оперативне оточення нашого гарнізону.

Ну й, звісно, завʼязати бої за Багатир.

Наразі ситуація на всій ділянці дуже важка, без натяків на стабілізацію.

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