Ситуація під Костянтинополем і в Улаклах: чи можна зупинити наступ ЗС РФ

ЗС РФ тиснуть на півдні Курахівського напрямку. Завдяки своїй перевазі в ресурсах ворог має успіхи. Фокус розповідає, як склалася ситуація в Улаклах та що задумав ворог.

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У ніч на 18 лютого український воєнний журналіст Богдан Мірошников заявив, що село Улакли в Донецькій області майже захоплене, контратаки не вдалися.

Ситуація в Улаклах: що відбувається на фронті

"Все, що до Улаклів зі сторони Дачного — втрачене. В Костянтинополі наші воїни тримають дорогу в південній частині села та підходи до неї. У всіх інших точках села — просочилася ворожа піхота, яка вже нормально так накопичилася", — сказав воєнкор Мірошников.

Він розповів, що на цю ділянку фронту додали бригаду та окремі підрозділи іншої, проте вони не виконали завдання через проблеми із взаємодією, піхотою та "хаосом" в управлінні на рівні ОТУ.

"Командувачу ОТУ "Донецьк" Тарнавському — "полумʼяний" привіт від хлопців, яких спочатку "забули" в одному з сіл, а потім не давали "добро" на вихід. Ну от чому на півночі зони відповідальності ОТУ "Донецьк" зараз вже немає цих проблем, а на півдні зони цього ж ОТУ — поклали болт, через що виникла катастрофа?" — наголосив він.

За словами Мірошникова, в тому мішку були одні з найпідготовленіших бригад. У результаті є рівняння лінії бойового зіткнення з боку ЗС РФ та виник плацдарм для наступу як на трикутник Філія — Грушівське — Ялта, так і на Гуляйполе.

"А, ну і лівий фланг Покровська у болотняних мразот тепер повністю та остаточно забезпечений", — зауважив він.

Пізніше воєнкор розповів, що з Улаклів вдалося вийти не всім, є загиблі та полонені. Він переконаний, що цього можна було б запобігти, якби вчасно був даний наказ на вихід із мішка.

"Але це не було зроблено. Бо генералу Тарнавському, як командувачу ОТУ "Донецьк", потрібні гарні доповіді нагору, що "ми там все тримаємо". А по факту — контроль над ситуацією був втрачений ще тижні 2 тому. І чим далі — тим це все більше загострювалося", — пояснив Богдан Мірошников.

Натомість, за його словами, Силам оборони поки вдається тримати Костянтинопіль, село зачищене від противника. В населеному пункті Улакли ще залишаються українські підрозділи.

"Вся ситуація у Костянтинополі та частині Улаклів тримається виключно на наших бійцях та їх ініціативі. Наші десантники, морпіхи та механізовані підрозділи тримають дуже вузьку кишеню просто на характері", — додав воєнкор.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив Фокусу, що ситуація в Улаклах ускладнена. Зокрема, противник має суттєві успіхи в цьому населеному пункті та в Костянтинополі.

"Росіяни із Зеленівки намагаються зараз просуватися в ці два населених пункти й закріплятися. Частково зайшли в Улакли, частково в крайні хати в Костянтинопіль", — сказав Погорілий.

За його словами, перед цим ЗС РФ накопичували велику кількість ресурсів, зараз їх реалізовують. Була ситуація, коли ворог у декілька накатів проводив штурмові дії із задіюванням понад 50 одиниць техніки різного роду. Окупанти намагаються тиснути завдяки своїм ресурсам, переваги у кількості як піхоти, так і техніки. В результаті це ускладнює для українських підрозділів роботу в захисті. У результаті погіршена ситуація в Улаклах через перевагу противника.

ЗС РФ наступають на східному фронті Фото: DeepStateMAP

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив у розмові з Фокусом, що два дні тому російські війська увірвалися в Улакли. Їм вдалося закріпитися на східній і південній околицях, нині там тривають запеклі бої.

"Наші війська намагаються вибити ворога з Улаклів. Чому? Росіяни таким чином фактично перерізали логістичну трасу, яка йде на Дачне. Перерізаючи цю трасу, вони максимально звужують коридор між нашими військами, який сьогодні служить основним логістичним шляхом для нашого гарнізону у населеному пункті Дачне", — повідомив Олег Жданов.

Він наголосив, що це величезна проблема для ЗСУ. Росіяни намагаються замкнути кільце оточення навколо українських бійців в районі Дачного.

Крім цього, співзасновник DeepState зауважив, що відбувається великий тиск на Андріївку, увага розосереджена, Сили оборони намагаються стримати ворожу орду.

За словами Жданова, росіянам незрозуміло чому вдалося легко прорватися в Андріївку та закріпитися. Ворог розширює плацдарм на тій ділянці фронту.

"У самій Андріївці на півночі теж назріває погана ситуація для нашого гарнізону. А тут таке глибоке вклинення, наше командування або знов не побачило, або не поспішає дати наказ на відведення військ, на вирівнювання лінії фронту. Треба вводити в бій резерви й вирівнювати, чи утримувати ці фланги", — сказав експерт.

Як розвиватимуться події далі?

Наразі незрозуміло, як розвиватиметься ситуація в Улаклах. На думку аналітика Погорілого, РФ займе цей населений пункт та Костянтинопіль, а потім зосередиться на Андріївці, аби повністю захопили село.

У разі захоплення Улаклів, ворог рухатиметься на Костянтинопіль, зауважив Жданов. Ба більше, в разі окупації населеного пункту українські війська в районі Дачного фактично опиняються в котлі. Тоді як росіяни будуть або знищувати Сили оборони, або змушувати їх здатися в полон.

Натомість виправлення ситуації залежить від наявності ресурсів у ЗСУ. Якщо їх немає, то потрібно відводити війська, наголосив експерт. Тоді як відвезти техніку буде складно.

"Тому що при такій позиції російських військ, я маю на увазі розташування на місцевості, вони просто спалять техніку, не випустять вже з цього оточення", — підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, 18 лютого у ЗМІ повідомили, що днями ЗСУ відбили атаку ворожих військ в Улаклах та на околицях. Так було знищено та покинуто приблизно десять російських транспортних засобів.

15 лютого ЗС РФ проводили штурми в напрямку Костянтинополя та Улаклів на Донбасі. За інформацією аналітиків DeepState, противник залучив від 20 до 37 одиниць бойової техніки.