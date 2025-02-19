Ситуация под Константинополем и в Улаклах: можно ли остановить наступление ВС РФ

ВС РФ давят на юге Кураховского направления. Благодаря своему превосходству в ресурсах враг имеет успехи. Фокус рассказывает, как сложилась ситуация в Улаклах и что задумал враг.

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В ночь на 18 февраля украинский военный журналист Богдан Мирошников заявил, что село Улаклы в Донецкой области почти захвачено, контратаки не удались.

Ситуация в Улаклах: что происходит на фронте

"Все, что до Улаклов со стороны Дачного — потеряно. В Константинополе наши воины держат дорогу в южной части села и подходы к ней. Во всех остальных точках села — просочилась вражеская пехота, которая уже нормально так накопилась", — сказал военкор Мирошников.

Он рассказал, что на этот участок фронта добавили бригаду и отдельные подразделения другой, однако они не выполнили задачи из-за проблем со взаимодействием, пехотой и "хаосом" в управлении на уровне ОТГ.

"Командующему ОТГ "Донецк" Тарнавскому — "пламенный" привет от ребят, которых сначала "забыли" в одном из сел, а потом не давали "добро" на выход. Ну вот почему на севере зоны ответственности ОТГ "Донецк" сейчас уже нет этих проблем, а на юге зоны этого же ОТГ — положили болт, из-за чего возникла катастрофа?" — подчеркнул он.

По словам Мирошникова, в том мешке были одни из самых подготовленных бригад. В результате есть уравнивание линии боевого соприкосновения со стороны ВС РФ и возник плацдарм для наступления как на треугольник Филия – Грушевское – Ялта, так и на Гуляйполе.

"А, ну и левый фланг Покровска у болотных мразот теперь полностью и окончательно обеспечен", — заметил он.

Позже военкор рассказал, что из Улаклов удалось выйти не всем, есть погибшие и пленные. Он убежден, что этого можно было бы предотвратить, если бы вовремя был дан приказ на выход из мешка.

"Но это не было сделано. Потому что генералу Тарнавскому, как командующему ОТУ "Донецк", нужны хорошие доклады наверх, что "мы там все держим". А по факту — контроль над ситуацией был потерян еще недели 2 назад. И чем дальше — тем это все больше обострялось", — пояснил Богдан Мирошников.

Зато, по его словам, Силам обороны пока удается держать Константинополь, село зачищено от противника. В населенном пункте Улаклы еще остаются украинские подразделения.

"Вся ситуация в Константинополе и части Улаклов держится исключительно на наших бойцах и их инициативе. Наши десантники, морпехи и механизированные подразделения держат очень узкий карман просто на характере", — добавил военкор.

Соучредитель DeepState Роман Погорилый сообщил Фокусу, что ситуация в Улаклах осложнена. В частности, противник имеет существенные успехи в этом населенном пункте и в Константинополе.

"Россияне из Зеленовки пытаются сейчас продвигаться в эти два населенных пункта и закрепляться. Частично зашли в Улаклы, частично в крайние дома в Константинополь", — сказал Погорилый.

По его словам, перед этим ВС РФ накапливали большое количество ресурсов, сейчас их реализуют. Была ситуация, когда враг в несколько накатов проводил штурмовые действия с задействованием более 50 единиц техники различного рода. Оккупанты пытаются давить за счет своих ресурсов, преимущества в количестве как пехоты, так и техники. В результате это затрудняет для украинских подразделений работу в защите. В результате ухудшена ситуация в Улаклах из-за превосходства противника.

ВС РФ наступают на восточном фронте Фото: DeepStateMAP

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил в разговоре с Фокусом, что два дня назад российские войска ворвались в Улаклы. Им удалось закрепиться на восточной и южной окраинах, сейчас там идут ожесточенные бои.

"Наши войска пытаются выбить врага из Улаклов. Почему? Россияне таким образом фактически перерезали логистическую трассу, которая идет на Дачное. Перерезая эту трассу, они максимально сужают коридор между нашими войсками, который сегодня служит основным логистическим путем для нашего гарнизона в населенном пункте Дачное", — сообщил Олег Жданов.

Он отметил, что это огромная проблема для ВСУ. Россияне пытаются замкнуть кольцо окружения вокруг украинских бойцов в районе Дачного.

Кроме этого, соучредитель DeepState отметил, что происходит большое давление на Андреевку, внимание рассредоточено, Силы обороны пытаются сдержать вражескую орду.

По словам Жданова, россиянам непонятно почему удалось легко прорваться в Андреевку и закрепиться. Враг расширяет плацдарм на том участке фронта.

"В самой Андреевке на севере тоже назревает плохая ситуация для нашего гарнизона. А тут такое глубокое вклинение, наше командование или опять не увидело, или не спешит дать приказ на отвод войск, на выравнивание линии фронта. Надо вводить в бой резервы и выравнивать, или удерживать эти фланги", — сказал эксперт.

Как будут развиваться события дальше?

Пока непонятно, как будет развиваться ситуация в Улаклах. По мнению аналитика Погорелого, РФ займет этот населенный пункт и Константинополь, а затем сосредоточится на Андреевке, чтобы полностью захватить село.

В случае захвата Улаклов, враг будет двигаться на Константинополь, отметил Жданов. Более того, в случае оккупации населенного пункта украинские войска в районе Дачного фактически оказываются в котле. Тогда как россияне будут или уничтожать Силы обороны, или заставлять их сдаться в плен.

Зато исправление ситуации зависит от наличия ресурсов в ВСУ. Если их нет, то нужно отводить войска, подчеркнул эксперт. Тогда как отвезти технику будет сложно.

"Потому что при такой позиции российских войск, я имею в виду расположение на местности, они просто сожгут технику, не выпустят уже из этого окружения", — подытожил Олег Жданов.

Напомним, 18 февраля в СМИ сообщили, что на днях ВСУ отбили атаку вражеских войск в Улаклах и в окрестностях. Так было уничтожено и покинуто около десяти российских транспортных средств.

15 февраля ВС РФ проводили штурмы в направлении Константинополя и Улаклов на Донбассе. По информации аналитиков DeepState, противник привлек от 20 до 37 единиц боевой техники.