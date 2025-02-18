ВСУ уничтожили штурмовую группу в Улаклах: такие битвы служат рычагом давления на Трампа, —Forbes

Украинская артиллерия разгромила российскую штурмовую группу в населенном пункте Улаклы Донецкой области. По словам журналистов, именно такие победы позволяют Зеленскому не подписывать невыгодный эксплуататорский меморандум по добыче полезных ископаемых, который предложил Трамп.

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Пока российские войска пытаются продвигаться, Украина все же может представить достойный ответ вымогательствам президента США Дональда Трампа относительно украинских ископаемых. Об этом пишет Forbes.

В ходе артиллерийских и беспилотных ударов ВСУ на днях отразили атаку российских войск в населенном пункте Улаклы и его окрестностях. Беспилотники украинской артиллерийской группы "Тиваз" зафиксировали около 10 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств.

Провалившаяся атака, одна из нескольких в юго-восточной части Донецкой области на востоке Украины за последние дни, может служить сигналом о провале российского наступления в этом районе. Политические последствия могут быть значительными.

Еще две недели назад россияне были на ходу. Они только что выбили украинскую оперативно-стратегическую группу "Хортица" из Великой Новоселки, в нескольких километрах от населенного пункта Улаклы, и были готовы преследовать отступающих украинцев и потенциально добиться прорыва в районе, где Донецкая область граничит с Запорожской.

Теперь российский прорыв представляется маловероятным.

"Измотанный потерями и интенсивными боями за последний месяц, противник не сможет быстро преследовать ОСГВ "Хортицу", подразделения которой отступают из Великой Новоселки", — пояснил Украинский центр оборонных стратегий.

Россияне понесли тяжелые потери вдоль границы Донецкой и Запорожской областей и испытывают недостаток войск и техники.

ВС РФ отвлекают ресурсы из южной части Донецкой области.

"Враг не сможет прорваться в Запорожскую или Днепропетровскую области, поскольку у них нет необходимых войск, средств и ресурсов", — оценили в ЦОС.

"План развала южного украинского фронта и продвижения к Запорожью невыполним", — считают в аналитической группе.

РФ потерпела неудачу на поле боя, но может победить на переговорах

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила остановить поддержку Украине, если украинское правительство не согласится на схему Трампа по вымогательству полезных ископаемых на 500 миллиардов долларов, отмечает издание. В то же время, как сообщается, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из стран НАТО, граничащих с Россией.

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Украина — и Европа в целом — столкнулись с перспективой того, что 80-летняя мощная поддержка США европейской безопасности может внезапно остановиться. Владимир Путин должен быть в максимально сильной позиции, чтобы потребовать огромных территориальных уступок в обмен на прекращение полномасштабного вторжения.

Но Россия не побеждает на поле боя в Украине. Там, где войска РФ добиваются успехов, продвижение обычно измеряется в метрах — и может стоить целых пехотных рот с десятками солдат.

"Российские военные объективно потерпели неудачу. И у них нет сил, чтобы когда-либо отойти от их уровня потерь. Россия не может выиграть эту войну на поле боя", — отметил аналитик Эндрю Перпетуа. Вместе с тем РФ может победить за столом переговоров, если по какой-либо причине Украина уступит американскому давлению, чтобы прекратить войну на условиях, выгодных России.

К счастью для Украины, президент Владимир Зеленский понимает политическую динамику и до сих пор отказывается сдаваться. Публично расточая похвалы Трампу, а также решительно отказываясь подписывать невыгодный эксплуататорский меморандум по добыче полезных ископаемых, Зеленский "до сих пор очень хорошо вел переговоры", по мнению Татаригами, основателя аналитической группы Ukrainian Frontelligence Insight.

Хорошо вооруженная собственной промышленностью, европейскими союзниками и администрацией бывшего президента США Джо Байдена, "у Украины достаточно денег, чтобы профинансировать весь 2025 год и часть 2026 года. У них достаточно оружия и боеприпасов, чтобы продержаться большую часть 2025 года, а с помощью других стран (плюс эти деньги) они смогут сражаться до 2025 года без проблем", — заключил Перпетуа.

Поэтому Зеленский может позволить себе вежливо сказать Трампу "нет", пока наступающие российские войска несут сотни потерь каждый день. Зеленский может дождаться мирных условий, которые будут действительно выгодны Украине. По иронии судьбы, это предоставляет Зеленскому рычаг влияния на Трампа, пока тот примеряет лавры миротворца.

"Единственный способ для Трампа достичь мира — это справедливое соглашение с гарантиями для Украины", — добрил Татаригами.

Напомним, что "Птахи Мадяра" показали охоту на вражескую технику: три "Града", САУ и танк.

Также сообщалось, что ВС РФ добились успехов на Донбассе: продвинулись в Андреевке и вблизи еще двух сел, по информации DeepState.