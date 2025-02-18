Три "Града", САУ и танк: "Птахи Мадяра" показали охоту на вражескую технику (видео)

Украинские защитники уничтожили новейший российский танк Т-90М. Он был оснащен современными системами защиты, в том числе КАЗ "Афганит", который не спас бронетехнику.

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Операторы FPV-дронов 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ "Птахи Мадяра" провели успешную охоту на российскую артиллерию и бронетехнику. Соответствующее видео опубликовал 17 февраля командир бригады в своем Telegram-канале.

На кадрах зафиксировано уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Первый удар был нанесен по установке на позиции, второй – по цели в движении, а третья, предположительно, взорвалась после попадания в снаряженную ракетами пусковую установку.

Еще одной целью украинских дронов стала самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С", укрытая российскими военными в гараже. Два удара по передней и верхней частям башни привели к возгоранию машины. Аналогичная установка, замаскированная коврами, также была выведена из строя – точный удар по стволу сделал орудие непригодным для использования.

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Помимо артиллерийских систем, операторы FPV-дронов поразили российскую БМП-1 и уничтожили брошенную украинскую БМП-1ТС с боевым модулем "Копье", которая попала в руки противника.

Кроме того, бойцы бригады обнаружили и уничтожили один из самых современных российских основных боевых танков – Т-90М. Данный танк оснащен системой управления огнем "Калина", многослойной защитой и комплексом активной защиты "Афганит". Несмотря на эти усовершенствования, машина была поражена высокоточным ударом FPV-дрона, что подтверждает растущую роль беспилотных технологий в современных конфликтах.

Согласно данным OSINT-аналитиков Oryx, российская армия потеряла около 267 единиц БМ-21 за время войны, из них 209 – уничтожены. Также с начала полномасштабной войны российские войска потеряли не менее 227 САУ "Мста-С", из которых 176 – уничтожены, и 125 новейших танков Т-90М.

Ранее бойцы подразделения "Птахи Мадяра" сообщили о новом методе перехвата российских FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Военные используют мобильные радары для раннего обнаружения беспилотников противника на расстоянии нескольких километров, после чего запускаются дроны-перехватчики.