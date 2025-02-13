Только попал на фронт: ВСУ уничтожили экспериментальный комплекс РЭБ россиян (видео)

По словам Сергея Флэша, российская система РЭБ определяет частоту, тип и направление дивжения дрона, после чего включает мощный сигнал подавления на нужном диапазоне.

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Пилоты 414 бригады "Птахи Мадяра" Вооруженных сил Украины впервые выявили и уничтожили экспериментальный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестной (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

ВСУ уничтожили экспериментальный комплекс РЭБ врага

По словам эксперта, система только попала на фронт и пока не получила название. На данный момент россияне обозначают ее как КОП-2 (Комплекс обнаружения и подавления).

Комплекс собран из китайских комплектующих. Он состоит из отдельного модуля обнаружения БПЛА, работающего в диапазонах 400, 800, 900, 1200, 2400, 5200, 5800, и блока подавления из пяти направленных антенн (каждая на 7 диапазонов) и 8 ненаправленных антенн на "низкие" диапазоны.

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Как отмечает Сергей Флэш, речь идет о дорогом изделии с "правильной" архитектурой. Модуль обнаружения определяет частоту, тип дрона и направление приближения. Далее модуль управления включает мощный сигнал подавления в нужную антенну на нужном диапазоне.

"Поздравляю мадьяровцев с "почином". Люблю, когда дронами находят и дронами уничтожают комплексы … против дронов", — написал эксперт.

Напомним, ранее "Птахи Мадяра" уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".

Также сообщалось, что украинские военные выявили и уничтожили вражескую РЛС "Всевысотный детектор 96Л6Е" — неотъемлемую часть систем ПВО С-300 и С-400.