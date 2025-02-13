Щойно потрапив на фронт: ЗСУ знищили експериментальний комплекс РЕБ росіян (відео)

За словами Сергія Флеша, російська система РЕБ визначає частоту, тип і напрямок руху дрона, після чого вмикає потужний сигнал придушення на потрібному діапазоні.

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Пілоти 414 бригади "Птахи Мадяра" Збройних сил України вперше виявили та знищили експериментальний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій Безхребетний (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

ЗСУ знищили експериментальний комплекс РЕБ ворога

За словами експерта, система тільки потрапила на фронт і поки що не отримала назву. Наразі росіяни позначають її як КОП-2 (Комплекс виявлення і придушення).

Комплекс зібрано з китайських комплектуючих. Він складається з окремого модуля виявлення БПЛА, що працює в діапазонах 400, 800, 900, 1200, 2400, 5200, 5800, і блоку придушення з п'яти спрямованих антен (кожна на 7 діапазонів) і 8 ненаправлених антен на "низькі" діапазони.

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Як зазначає Сергій Флеш, йдеться про дорогий виріб із "правильною" архітектурою. Модуль виявлення визначає частоту, тип дрона і напрямок наближення. Далі модуль управління вмикає потужний сигнал придушення в потрібну антену на потрібному діапазоні.

"Вітаю мадярівців із "почином". Люблю, коли дронами знаходять і дронами знищують комплекси ... проти дронів", — написав експерт.

Нагадаємо, раніше "Птахи Мадяра" знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглібськ-2".

Також повідомлялося, що українські військові виявили та знищили ворожу РЛС "Всевисотний детектор 96Л6Е" — невід'ємну частину систем ППО С-300 і С-400.