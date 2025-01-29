ЗСУ знищили ключовий всевисотний детектор "Сирна терка": знизили ефективність ППО РФ

Радар 96Л6Е, який перебував у дорозі, уразили під час удару HIMARS. Установка забезпечувала пошук на великій висоті та середній дальності літаків, вертольотів, БПЛА і ракет.

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27 січня Сили оборони повідомили, що виявили та знищили ворожу РЛС "Всевисотний детектор 96Л6Е" — невіддільну частину систем ППО С-300 і С-400. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ України в Instagram.

"Виявлення та знищення ворожої РЛС "Всевисотний детектор 96Л6Е", — йшлося в публікації

Радар, який, як повідомляється, перебував у дорозі, уразили під час удару HIMARS. Ця установка забезпечувала пошук на великій висоті та середній дальності, відстежуючи повітряні цілі, як-от літаки, вертольоти, БПЛА і ракети. Також 96Л6Е підтримував пріоритетність цілей в операціях ППО.

Знищення цього радара знижує можливості виявлення і відстеження систем С-300 і С-400, що потенційно впливає на операційну ефективність.

Можливості радара 96Л6Е

Радар 96Л6Е, у класифікації НАТО "Сирна терка", забезпечує виявлення на великій висоті та середній дальності для С-300 і С-400.

Всевисотний детектор 96Л6Е

96Л6Е відіграє важливу роль у пошуку загроз на значній висоті та середній дальності для систем С-300 і С-400. Він ідентифікує і відстежує повітряні цілі, як-от літаки, гелікоптери, БПЛА і ракети. Надає дані про швидкість, висоту і напрямок. Ці дані дають змогу ракетним системам розставляти пріоритети й ефективно уражати цілі. Радар також покращує раннє попередження і ситуаційну обізнаність в інтегрованих операціях ППО.

Радар розробив концерн ППО "Алмаз-Антей", його вперше презентували на авіасалоні МАКС 2001 року, він надійшов у серійне виробництво 2005-го, а на озброєння Росії — 2008 року.

Крім російських військ, його використовують також експортні клієнти, такі як В'єтнам, для підтримки модернізованих систем С-300.

дальність виявлення 96Л6Е — від 5 до 300 км;

стеля висоти — 100 км;

одночасно відстежує і класифікує до 100 цілей;

оновлення інформації відбувається кожні 6 секунд для низьковисотних цілей і 12 секунд — для висотних цілей;

час розгортання становить 5 хвилин для одноблокової конфігурації та 30 хвилин для двоблокової конфігурації;

радар інтегрується з системами: С-300ПМУ, С-300ПМУ-1, С-300ПМУ-2 і С-400 і під'єднується до автоматизованих систем управління, таких як "Байкал-1Е", "Сенеж-М1Е" і "Основа-1Е";

"Націлюючись на російські системи ППО, Україна прагне знизити можливості Росії проводити повітряні атаки, тим самим зменшуючи загрози українським силам і цивільним районам. Ці дії також спрямовані на створення оперативних можливостей для українських повітряних і наземних сил", — йдеться в публікації Army Recognition.

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