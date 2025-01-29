"Засіки" для війни в Арктиці: навіщо армії РФ САУ "Магнолія" і що про них відомо

Самохідка створена спеціально для дій в умовах Півночі й вирізняється високою прохідністю заболоченими та сніговими ландшафтами. Росіяни бережуть ці САУ, нарощуючи свою військову присутність в Арктичному регіоні.

Related video

У соціальних мережах з'явилося відео за участю рідкісної російської самохідної артилерійської установки (САУ) "Магнолія" калібру 120 мм, яка досі не фіксувалася в боях проти ЗСУ. Унікальний зразок був помічений не на фронті, а в Пермі, де потрапив у ДТП. Про особливості російської самохідки та її ймовірне бойове застосування розповіли оглядачі Defense Express.

Конструкція та особливості "Магнолії"

Автори публікації зазначають, що САУ "Магнолія" створена спеціально для дій в умовах Арктики та побудована на базі дволанкового гусеничного тягача ДТ-30ПМ. Передня ланка включає кабіну водія і силову установку, а задня — бойове відділення. Таке компонування забезпечує високу прохідність заболоченими та сніговими ландшафтами, що робить "Магнолію" досить ефективною в умовах Крайньої Півночі.

Дволанкове шасі має броню, яка забезпечує захист екіпажу і ключових вузлів машини від основних загроз на полі бою. Крім того, конструкція шасі уніфікована з іншими зразками арктичної техніки, що спрощує обслуговування і ремонт у польових умовах.

Основною зброєю "Магнолії" є універсальна 120-мм гармата 2А80, яка поєднує функції гармати, гаубиці та міномета. Така комбінація забезпечує широкі можливості:

максимальна дальність стрільби — до 10 км (керовані снаряди), 8,5 км (осколково-фугасні снаряди), 7 км (міни калібру 120 мм);

скорострільність — 8-10 пострілів на хвилину;

боєкомплект — не менше 80 пострілів різних типів.

Башта "Магнолії" має кругове наведення і кут підйому ствола від -5° до +80°, що дає змогу вражати як наземні, так і надводні цілі. Порівняно з аналогічною САО 2С31 "Вена" має нову систему управління вогнем.

Навіщо росіянам САУ "Магнолія"

Оглядачі звернули увагу, що ці САУ виробляють із 2022 року, проте відтоді жодних відомостей про її участь у бойових діях проти України не надходило.

Цей факт викликає питання про причини невикористання цієї системи в поточному конфлікті. Одна з можливих причин — наявність у Росії іншої схожої САУ, 2С31 "Вена", що використовує ту саму гармату, але на більш поширеній платформі. Наприкінці 2023 року "Відень" було помічено у складі російських військ на фронті, хоча раніше його поставляли переважно на експорт, зокрема в Азербайджан.

Інша причина може бути пов'язана з арктичною спеціалізацією "Магнолії". Попри військові витрати та втрати, Росія продовжує приділяти увагу зміцненню позицій в Арктиці. Це може пояснювати збереження частини техніки, розробленої для таких умов, поза зоною бойових дій в Україні.

Важливо

ЗС РФ могли застосувати на півдні України нову САУ KOKSAN з Північної Кореї (відео)

Нагадаємо, 22 січня російські пабліки поширили фотографії з, імовірно, САУ M1989 Koksan на території Росії у складі ешелону.