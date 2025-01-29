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Военный Фокус

"Закрома" для войны в Арктике: зачем армии РФ САУ "Магнолия" и что о них известно

Российская САУ Магнолия
Фото: topwar.ru | Российская САУ "Магнолия"

Самоходка создана специально для действий в условиях Севера и отличается высокой проходимостью по заболоченным и снежным ландшафтам. Россияне берегут эти САУ, наращивая свое военное присутствие в Арктическом регионе.

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В социальных сетях появилось видео с участием редкой российской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Магнолия" калибра 120 мм, которая до сих пор не фиксировалась в боях против ВСУ. Уникальный образец был замечен не на фронте, а в Перми, где попал в ДТП. Об особенностях российской самоходки и ее вероятном боевом применении рассказали обозреватели Defense Express.

Конструкция и особенности "Магнолии"

Авторы публикации отмечают, что САУ "Магнолия" создана специально для действий в условиях Арктики и построена на базе двухзвенного гусеничного тягача ДТ-30ПМ. Переднее звено включает кабину водителя и силовую установку, а заднее — боевое отделение. Такая компоновка обеспечивает высокую проходимость по заболоченным и снежным ландшафтам, что делает "Магнолию" достаточно эффективной в условиях Крайнего Севера.

Двухзвенное шасси обладает броней, которая обеспечивает защиту экипажа и ключевых узлов машины от основных угроз на поле боя. Кроме того, конструкция шасси унифицирована с другими образцами арктической техники, что упрощает обслуживание и ремонт в полевых условиях.

Основным оружием "Магнолии" является универсальное 120-мм орудие 2А80, которое сочетает функции пушки, гаубицы и миномета. Такая комбинация обеспечивает широкие возможности:

  • максимальная дальность стрельбы — до 10 км (управляемые снаряды), 8,5 км (осколочно-фугасные снаряды), 7 км (мины калибра 120 мм);
  • скорострельность — 8-10 выстрелов в минуту;
  • боекомплект — не менее 80 выстрелов различных типов.

Башня "Магнолии" имеет круговую наводку и угол подъема ствола от -5° до +80°, что позволяет поражать как наземные, так и надводные цели. В сравнении с аналогичной САО 2С31 "Вена" имеет новую систему управления огнем.

Зачем россиянам САУ "Магнолия"

Обозреватели обратили внимание, что данные САУ производятся с 2022 года, однако с тех пор каких-либо сведений о ее участии в боевых действиях против Украины не поступало.

Этот факт вызывает вопросы о причинах неиспользования данной системы в текущем конфликте. Одна из возможных причин — наличие у России другой схожей САУ, 2С31 "Вена", использующей то же орудие, но на более распространенной платформе. В конце 2023 года "Вена" была замечена в составе российских войск на фронте, хотя ранее она поставлялась преимущественно на экспорт, в частности в Азербайджан.

Другая причина может быть связана с арктической специализацией "Магнолии". Несмотря на военные расходы и потери, Россия продолжает уделять внимание укреплению позиций в Арктике. Это может объяснять сохранение части техники, разработанной для таких условий, вне зоны боевых действий в Украине.

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