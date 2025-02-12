Большая война в Европе через 5 лет: разведка Дании выяснила, когда Россия нападет

Россия кратно усиливает военные мощности для противостояния с НАТО. Через шесть месяцев после заморозки войны в Украине ВС РФ нападут на одну из пограничных стран Европы, предупредила датская военная разведка.

Related video

Прекращение или заморозка российско-украинской войны несет в себе скрытые угрозы. Россия за это время подготовится к большой войне с Европой через пять лет, сообщило Управление военной разведки Дании (FE).

Россия параллельно с ведением войны в Украине запустила крупную реформу армии и ВПК. Страны НАТО должны быстрее перевооружаться, так как военная угроза от РФ будет нарастать, указывают разведчики.

Однако в настоящее время угрозы нападения на Данию и ЕС в целом не существует. Однако значительное усиление военных мощностей в РФ происходит именно для войны против НАТО, отмечают специалисты.

"Уже сегодня Россия может найти ресурсы для вооружений против НАТО. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря финансовой и материальной поддержке, которую страна получает извне", — заметили в разведке.

Примерно шесть месяцев понадобится Москве, чтобы после прекращения войны в Украине развязать локальный конфликт в одной из пограничных стран ЕС. Еще через два года Россия будет угрожать одной или нескольким странам НАТО, к примеру в регионе Балтийского моря, сказано в оценке ситуации.

Уже через пять лет ВС России могут быть готовы к крупномасштабной войне в Европе без участия Штатов. Временные промежутки предполагают, что НАТО не будет одновременно перевооружаться одинаковыми темпами.

"Россия менее готова к военному конфликту со Штатами, чем с несколькими европейскими странами одновременно. Первый вариант будет иметь гораздо более серьезные последствия", — уверены военные.

Кроме этого, Россия претендует на Арктику. Морская доктрина РФ с 2022 года открывает возможность использования всех средств для защиты интересов России на севере страны, включая военную силу, добавили в разведке.

Фокус ранее писал, что президент США Дональд Трамп усиливает команду переговорщиков от Штатов по поводу завершения войны в Украине. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф поможет в этом.

Напомним, ВС РФ утром 12 февраля обстреляли Киев баллистическими ракетами. Взрывы слышали в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.