Велика війна в Європі через 5 років: розвідка Данії з'ясувала, коли Росія нападе

Росія кратно посилює військові потужності для протистояння з НАТО. Через шість місяців після заморозки війни в Україні ЗС РФ нападуть на одну з прикордонних країн Європи, попередила данська військова розвідка.

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Припинення або заморожування російсько-української війни несе в собі приховані загрози. Росія за цей час підготується до великої війни з Європою через п'ять років, повідомило Управління військової розвідки Данії (FE).

Росія паралельно з веденням війни в Україні запустила велику реформу армії і ВПК. Країни НАТО повинні швидше переозброюватися, оскільки військова загроза від РФ буде наростати, вказують розвідники.

Однак наразі загрози нападу на Данію та ЄС загалом не існує. Однак значне посилення військових потужностей у РФ відбувається саме для війни проти НАТО, зазначають фахівці.

"Уже сьогодні Росія може знайти ресурси для озброєнь проти НАТО. Не в останню чергу це стало можливим завдяки фінансовій та матеріальній підтримці, яку країна отримує ззовні", — зауважили в розвідці.

Приблизно шість місяців знадобиться Москві, щоб після припинення війни в Україні розв'язати локальний конфлікт в одній із прикордонних країн ЄС. Ще за два роки Росія загрожуватиме одній або кільком країнам НАТО, наприклад у регіоні Балтійського моря, йдеться в оцінці ситуації.

Уже через п'ять років ЗС Росії можуть бути готові до великомасштабної війни в Європі без участі Штатів. Часові проміжки передбачають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися однаковими темпами.

"Росія менш готова до військового конфлікту зі Штатами, ніж із кількома європейськими країнами одночасно. Перший варіант матиме набагато серйозніші наслідки", — впевнені військові.

Крім цього, Росія претендує на Арктику. Морська доктрина РФ із 2022 року відкриває можливість використання всіх засобів для захисту інтересів Росії на півночі країни, включно з військовою силою, додали в розвідці.

Фокус раніше писав, що президент США Дональд Трамп посилює команду переговірників від Штатів з приводу завершення війни в Україні. Спецпредставник США з Близького Сходу Стівен Віткофф допоможе в цьому.

Нагадаємо, ЗС РФ вранці 12 лютого обстріляли Київ балістичними ракетами. Вибухи чули в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.