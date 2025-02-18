Худший январь за всю историю: глобальный морской лед Земли снизился до рекордного уровня

Исследователи обнаружили, что морской лед планеты достиг нового рекордно низкого уровня на фоне необычных высоких температур.

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В последние оды ученые все чаще предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а планета неумолимо теряет свои ледяные шапки. Новое исследование ученых показывает еще более тревожные результаты: глобальный морской лед упал до нового рекордно низкого уровня, пишет IFLScience.

Уровень антарктического морского льда оставался относительно стабильным до 2016 года, но с тех пор резко упал. Согласно новому анализу, в настоящее время на планете меньше морского льда, чем когда-либо прежде, при этом и в Арктике, и в Антарктиде наблюдаются необычно высокие температуры. Это привело к массовому таянию в регионе вокруг Южного полюса, в то время как на севере просто не замерзает все так, как должно быть в это время года.

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Авторы исследования использовали данные Национального центра данных по снегу и льду США. Команда подсчитала, что общая площадь морского льда в Арктике и Антарктиде за пять дней до 13 февраля составила 15,76 миллиона квадратных километров. Увы, это заметно меньше предыдущего рекордно низкого уровня в 15,93 миллиона квадратных километров — этот рекорд был установлен всего за пятидневный период с января по февраль 2023 года.

Удручающе низкий общий показатель отражает тот факт, что измерения морского льда в Арктике завершили 2024 год на самых низких уровнях декабря. Затем нынешний год начался со второго худшего января за всю историю наблюдений, а общая площадь замерзания в настоящее время примерно на 0,2 миллиона квадратных километров меньше предыдущего минимума за февраль.

В то же время на другом конце планеты рекорд таяния поверхности Антарктического ледяного щита был побит несколько раз в течение этого лета, а новые вехи были достигнуты в течение декабря и января. Предыдущие исследования показали, что причиной такого массового таяния стали аномальные температуры над Антарктическим ледяным щитом, где ртутный столбик держался примерно на 1°C выше среднего значения в течение всей второй половины 2024 года.

Другое исследование также показало, что теплые условия Южного океана и изменение в ветровом режиме могут ускорять потерю льда, а также объясняют, почему морской лед Антарктики сейчас приближается к своему рекордно низкому уровню, установленному в 2023 году. Ожидалось, что это событие будет происходить примерно раз в 2000 лет, однако антропогенное изменение климата теперь грозит превратить эту аномалию в норму.

Наблюдения показывают, что январь 2025 года уже стал самым жарким месяцем за всю историю, а в 2024 году планета впервые в истории наблюдений превзошла страшную отметку в 1,5°C выше доиндустриального уровня. В начале февраля температура на Северном полюсе была примерно на 20°C выше, чем ожидалось, что способствовало медленному замерзанию этой зимой.

Куда более тревожным выглядит то, что низкий уровень морского льда может спровоцировать порочный круг из-за эффекта альбедо, который относится к тенденции светлых поверхностей отражать солнечные лучи обратно в космос. По мере того как белый морской лед сокращается, темная часть океана становится все более открытой, поглощая все больше солнечной радиации. Все это приводит к тому, что потепление планеты усиливается.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда.