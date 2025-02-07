Арктика потеряла чудовищное количество льда: ученые недосчитались 1,29 млн км² площади (фото)

Новое исследование показывает, что арктический морской лед сегодня находится на втором самом низком уровне за всю историю наблюдений.

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2024 году официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, а потому неудивительно, что мировые запасы морского льда истончились. Однако теперь ученые сделали тревожное заявление: арктический морской лед находится на втором самом низком уровне за всю историю наблюдений, пишет Daily Mail.

Согласно данным Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), площадь морского льда достигла второго самого низкого уровня за январь, потеряв невероятные 1,29 миллиона квадратных километров в сравнении со средним показателем за 1981-2010 годы.

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Ученые полагают, что такое рекордное сокращение объема морского льда, вероятно, связано с аномально высокими температурами, которые не позволили льду нормально сформироваться зимой. Условия были особенно жаркими на севере Гренландии и в центральной части Аляски, где температура была на 8 °C выше среднего.

Это привело к тому, что Гудзонов пролив, большая область соленой воды на северо-востоке Канады, только что покрылся льдом, несмотря на то, что обычно замерзает в середине декабря. Однако площадь морского льда все еще на 50 000 квадратных километров превышает рекордно низкий показатель за месяц, установленный в 2018 году.

Из-за повышения глобальной температуры арктический морской лед отступил значительно севернее своего среднего значения за 1981–2010 годы (показано розовым цветом) Фото: US National Snow and Ice Data Centre

Исследователи использовали данные спутника и сосчитали, что в прошлом месяце арктический морской лед покрывал в среднем 13,13 миллиона квадратных километров. Это значительно меньше, чем в среднем за январь 2024 года, когда арктический лед покрывал 13,92 миллиона квадратных километров — 20-й самый низкий показатель за месяц.

Однако, в то время как лед в Гудзоновом заливе и Беринговом море рос, ледяной покров отступил дальше на север в таких районах, как Лабрадорское и Охотское моря. Спутниковые данные указывают на то, что край ледяного щита находился севернее, чем в среднем за 1981-2010 годы, почти во всех исследуемых районах. Такие показатели последовали за рекордно низким декабрем, когда уровень арктического морского льда упал ниже предыдущего рекорда из-за задержки роста в Гудзоновом заливе и Баренцевом море.

Предполагается, что объемы морского льда были рекордно низкими в первую очередь из-за исключительно теплых температур воздуха и воды в Арктике. Данные исследователей указывают на то, что средняя температура воздуха была выше средней почти для всего Северного Ледовитого океана, что затрудняло образование льда.

Медленный рост арктического морского льда обусловлен аномально теплой погодой, особенно над северной Гренландией и Аляской, где температура была на 8°C выше нормы. Более жаркие области показаны красным и желтым цветом Фото: NOAA

Включая январь 2025 года, Арктика ежегодно теряет 41 000 квадратных километров морского льда, или 2,8% от его общего количества по сравнению со средним показателем за 1981–2010 годы. Это означает, что с 1979 года Арктика уже потеряла 1,88 миллиона квадратных километров морского льда. Для сравнения, эта площадь сопоставима с площадью Аляски. Еще одна важная деталь: ученые также обнаружили, что морской лед в Арктике становится более гладким за последние три десятилетия.

В Антарктике, несмотря на многообещающее начало месяца, площадь морского льда также упала до почти рекордно низкого уровня. В первой половине января медленный темп потери льда привел к тому, что дневная площадь льда на короткое время превысила долгосрочный средний показатель.

Во второй половине месяца в Антарктике наблюдалась 12-я самая низкая площадь льда за день за 46 лет наблюдений, а месяц завершился с самыми низкими 10% дневных значений.

Хотя морской лед Антарктики по-прежнему покрывает около одного миллион квадратных километров больше, чем рекордно низкий показатель января, установленный в 2023 году, сейчас нормой являются температуры выше нуля.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда.