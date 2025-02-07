Арктика втратила жахливу кількість льоду: вчені недорахувалися 1,29 млн км² площі (фото)

Нове дослідження показує, що арктичний морський лід сьогодні перебуває на другому найнижчому рівні за всю історію спостережень.

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2024 рік офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, а тому не дивно, що світові запаси морського льоду потоншали. Однак тепер учені зробили тривожну заяву: арктичний морський лід перебуває на другому найнижчому рівні за всю історію спостережень, пише Daily Mail.

Згідно з даними Національного центру даних зі снігу та льоду США (NSIDC), площа морського льоду сягнула другого найнижчого рівня за січень, втративши неймовірні 1,29 мільйона квадратних кілометрів, як порівняти із середнім показником за 1981-2010 роки.

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Вчені вважають, що таке рекордне скорочення об'єму морського льоду, ймовірно, пов'язане з аномально високими температурами, які не дали змоги льоду нормально сформуватися взимку. Умови були особливо спекотними на півночі Гренландії та в центральній частині Аляски, де температура була на 8 °C вищою за середню.

Це призвело до того, що Гудзонова протока, велика область солоної води на північному сході Канади, щойно вкрилася кригою, попри те, що зазвичай замерзає в середині грудня. Однак площа морського льоду все ще на 50 000 квадратних кілометрів перевищує рекордно низький показник за місяць, встановлений у 2018 році.

Через підвищення глобальної температури арктичний морський лід відступив значно північніше свого середнього значення за 1981-2010 роки (показано рожевим кольором) Фото: US National Snow and Ice Data Centre

Дослідники використали дані супутника і порахували, що минулого місяця арктичний морський лід покривав у середньому 13,13 мільйона квадратних кілометрів. Це значно менше, ніж у середньому за січень 2024 року, коли арктичний лід покривав 13,92 мільйона квадратних кілометрів — 20-й найнижчий показник за місяць.

Однак, у той час, як лід у Гудзоновій затоці та Беринговому морі зростав, крижаний покрив відступив далі на північ у таких районах, як Лабрадорське та Охотське моря. Супутникові дані вказують на те, що край крижаного щита був на північ, ніж у середньому за 1981-2010 роки, майже у всіх досліджуваних районах. Такі показники наступили за рекордно низьким груднем, коли рівень арктичного морського льоду впав нижче за попередній рекорд через затримку зростання в Гудзоновій затоці та Баренцевому морі.

Передбачається, що обсяги морського льоду були рекордно низькими насамперед через винятково теплі температури повітря і води в Арктиці. Дані дослідників вказують на те, що середня температура повітря була вищою за середню майже для всього Північного Льодовитого океану, що ускладнювало утворення льоду.

Повільне зростання арктичного морського льоду зумовлене аномально теплою погодою, особливо над північною Гренландією та Аляскою, де температура була на 8°C вищою за норму. Більш спекотні області показані червоним і жовтим кольором Фото: NOAA

Включно з січнем 2025 року, Арктика щорічно втрачає 41 000 квадратних кілометрів морського льоду, або 2,8% від його загальної кількості, порівняно із середнім показником за 1981-2010 роки. Це означає, що з 1979 року Арктика вже втратила 1,88 мільйона квадратних кілометрів морського льоду. Для порівняння, ця площа порівнянна з площею Аляски. Ще одна важлива деталь: вчені також виявили, що морський лід в Арктиці стає більш гладким за останні три десятиліття.

В Антарктиці, попри перспективний початок місяця, площа морського льоду також впала до майже рекордно низького рівня. У першій половині січня повільний темп втрати льоду призвів до того, що денна площа льоду на короткий час перевищила довгостроковий середній показник.

У другій половині місяця в Антарктиці спостерігалася 12-та найнижча площа льоду за день за 46 років спостережень, а місяць завершився з найнижчими 10% денних значень.

Хоча морський лід Антарктики, як і раніше, покриває близько одного мільйона квадратних кілометрів більше, ніж рекордно низький показник січня, встановлений у 2023 році, зараз нормою є температури вище нуля.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду.