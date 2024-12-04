Зловісна віха Землі: вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду

Нове дослідження припускає, що Арктика може повністю звільнитися від льоду, і це станеться неймовірно скоро.

Дослідники роками попереджають про наслідки кліматичної кризи, яка нависла над планетою, обрушивши на Землю неймовірні хвилі спеки та посухи. Відомо, що зміни клімату торкнулися не тільки суші, але також Світового океану і крижаних щитів Землі, пише Daily Mail.

Статистика показує, що мінімальний морський льодовий покрив цього року становив лише 1,65 мільйона квадратних 4,2 мільйона квадратних кілометрів, що вже значно нижче за середній показник 1979-92 років у 6,8 мільйона квадратних кілометрів.

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Тепер учені вважають, що перше літо, коли весь морський лід Арктики повністю зникне, може настати вже 2027 року. У новому дослідженні вчені використали 300 комп'ютерних симуляцій, які показали, що перший день повного звільнення від льоду в Арктиці гарантовано настане протягом дев'яти-двадцяти років. Причому цей сценарій не залежить від того, чи вдасться людству знизити кількість викидів парникових газів.

Водночас 9 із 300 симуляцій припускали, що день без льоду може настати вже за три роки, незалежно від того, як люди діятимуть з цього моменту. І все ж, хоча зникнення арктичного морського льоду призведе до величезних змін клімату і погодних умов на планеті, воно не призведе до великих змін рівня моря. На відміну від льодовиків і крижаних щитів на суходолі, арктичний морський лід уже перебуває в океані, а тому його танення не призведе до глобального підвищення рівня моря.

За словами авторки дослідження, докторки Селін Хезе з Гетеборзького університету, вони з колегами вважають, що перший день без криги може істотно вплинути на екосистему і клімат Землі, значно змінивши погодні умови. Дослідники також попередили, що перше літо без льоду в Арктиці можуть виникнути екстремальні погодні явища, зокрема дуже холодні періоди до -20°C на півдні Італії, а також лісові пожежі в Скандинавії.

Автори дослідження вважають, що протягом цього періоду без льоду Північний Льодовитий океан зможе поглинути набагато більше тепла, ніж зазвичай. На жаль, це ускладнить відновлення морського льоду. Вчені також вважають, що це згодом підвищить ймовірність того, що це збільшить кількість днів без льоду в Арктиці.

Зазначимо, що попередні прогнози зникнення морського льоду, як правило, фокусувалися на першому місяці без льоду, що визначається як перші 30 днів із протяжністю льоду менш як 999 тисяч квадратних кілометрів.

У попередньому дослідженні, проведеному командою з Університету Колорадо, вчені виявили, що час без льоду в Арктиці неминуче настане до наступного десятиліття. Але в новій роботі вчені зосередилися на пошуку першого дня в історії, коли Арктика повністю позбудеться льоду.

Дослідники визнають, що в розрізі цілої планети, один день без льоду в Арктиці може не мати великого значення. Однак цей перший день фактично стане символом, що робить зміну клімату планети очевидною.

За словами дослідників, перший день, коли Арктика повністю "очиститься" від криги, покаже, що людство вже кардинально змінило одну з визначальних характеристик природного середовища в Північному Льодовитому океані, яка полягає в тому, що воно вкрите морською кригою і снігом цілий рік, через викиди парникових газів.

Статистика вказує на те, що за останні три десятиліття площа морського льоду в Арктиці скорочувалася на 12% кожне десятиліття. І цього року мінімальна площа морського льоду в Арктиці була однією з найнижчих за всю історію спостережень, досягнувши четвертої найнижчої площі за всю історію спостережень у жовтні.

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