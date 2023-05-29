Арктика невблаганно "худне". Вчені показали докладне витончення морського льоду за останні 30 років

Дослідники вважають, що втрати таких великих площ морського льоду впливають на погоду та океанські течії.

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Останні десятиліття вчені активно стежать за розвитком глобального потепління та кліматичними змінами у різних куточках планети. Цього разу вони використали нову модель даних, щоб показати безпрецедентно докладне та глобальне скорочення морського льоду в Арктиці, пише Cosmos Magazine.

Група дослідників з відділу морського льоду Ініціативи Європейського космічного агентства зі зміни клімату (ЕКА) опублікували дані за останні три десятиліття, які свідчать про те, що морський лід Арктики невблаганно скорочується.

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Відомо, що стоншення льоду у полярних регіонах впливає на глобальну погоду й океанські течії, і навіть місцеву дику природу. Однак дослідники вважають, що втрата льоду в Арктиці також може змінити життя місцевого корінного населення.

На зображенні зліва показана концентрація морського льоду, отримана за допомогою Eumetsat OSI SAF, а на зображенні праворуч показаний підвищений рівень деталізації Фото: ESA

Під час дослідження вчені з ЕКА вивчили високоякісні зображення, отримані інструментами, встановленими на орбітальних супутниках метеорологічного моніторингу Міністерства оборони США. Далі вони використали спеціальний алгоритм, який звіряє знімки із даними супутникової системи ЕКА Copernicus Sentinel.

В результаті вони отримали надзвичайно докладне картування арктичного морського льоду, особливо біля води. Тепер дослідники вважають, що їхня нова робота допоможе дослідникам, які прагнуть зрозуміти, як втрата льоду впливає на океан загалом, а також на атмосферні системи.

За словами кліматолога з Гамбурзького університету Дірка Ноца, наразі вчені із різних куточків світу розробляють моделювання, яке дозволить отримати кліматичну сітку роздільною здатністю лише в кілька кілометрів.

Графік, що показує протяжність морського льоду в Арктиці наприкінці літа (вересень), виміряну супутниками з 1979 по 2022 рік Фото: ESA

Дослідники зазначають, що другий набір даних, що характеризує арктичний морський лід наприкінці літа, демонструє скорочення площі покриття більш ніж на 3 мільйони квадратних кілометрів за останні близько 40 років.

Зазначимо, що в попередніх дослідженнях цього року вчені дійшли висновку, що збільшення талої води, що вивільнилася з полярних льодів, знизить швидкість перекидання поживних речовин у Південному океані на рекордні 40%.

Дослідники також підтвердили, що зараз Арктика перевертається на 30% повільніше, ніж у 1990-х роках. Це стало ще одним доказом того, що танення прісноводного льоду розбавляє та порушує цей процес, а також позбавляє морські екосистеми необхідного харчування.

Раніше Фокус писав про те, що пульс океану зупиняється: танення антарктичних льодів уповільнює найбільшу течію.