Зловещая веха Земли: ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда

Новое исследование предполагает, что Арктика может полностью освободиться ото льда, и это произойдет невероятно скоро.

Исследователи годами предупреждают о последствиях климатического кризиса, который навис над планетой, обрушив на Землю невероятные волны жары и засухи. Известно, что изменения климата коснулись не только суши, но также Мирового океана и ледяных щитов Земли, пишет Daily Mail.

Статистика показывает, что минимальный морской ледовый покров в этом году составил всего 1,65 миллиона квадратных 4,2 миллиона квадратных километра, что уже значительно ниже среднего показателя 1979-92 годов в 6,8 миллиона квадратных километра.

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Теперь ученые считают, что первое лето, когда весь морской лед Арктики полностью исчезнет, может наступить уже в 2027 году. В новом исследовании ученые использовали 300 компьютерных симуляций, которые показали, что первый день полного освобождения ото льда в Арктике гарантированно наступит в течение девяти-двадцати лет. Причем этот сценарий не зависит от того, удастся ли человечеству снизить количество выбросов парниковых газов.

В то же время 9 из 300 симуляций предполагали, что день без льда может наступить уже через три года, независимо от того, как люди будут действовать с этого момента. И все же, хотя исчезновение арктического морского льда приведет к огромным изменениям климата и погодных условий на планете, оно не приведет к большим изменениям уровня моря. В отличие от ледников и ледяных щитов на суше, арктический морской лед уже находится в океане, а потому его таяние не приведет к глобальному повышению уровня моря.

По словам автора исследования, доктора Селин Хезе из Гетеборгского университета, они с коллегами считают, что первый день без льда может существенно повлиять на экосистему и климат Земли, значительно изменив погодные условия. Исследователи также предупредили, что первое лето безо льда в Арктике могут возникнуть экстремальные погодные явления, в том числе очень холодные периоды до -20°C на юге Италии, а также лесные пожары в Скандинавии.

Авторы исследования считают, что в течение этого периода без льда Северный Ледовитый океан смоет поглотить гораздо больше тепла, чем обычно. Увы, это затруднит восстановление морского льда. Ученые также считают, что это впоследствии повысит вероятность того, что это увеличит количество дней без льда в Арктике.

Отметим, что предыдущие прогнозы исчезновения морского льда, как правило, фокусировались на первом месяце без льда, определяемом как первые 30 дней с протяженностью льда менее 999 тысяч квадратных километров.

В предыдущем исследовании, проведенном командой из Университета Колорадо, ученые обнаружили, что время без льда в Арктике неизбежно наступит к следующему десятилетию. Но в новой работе ученые сосредоточились на поиске первого дня в истории, когда Арктика полностью лишится льда.

Исследователи признают, что в разрезе целой планеты, один день без льда в Арктике может не иметь большого значения. Однако этот первый день фактически станет символом, делающим изменение климата планеты очевидным.

По словам исследователей, первый день, когда Арктика полностью "очистится" ото льда, покажет, что человечество уже кардинально изменило одну из определяющих характеристик природной среды в Северном Ледовитом океане, которая заключается в том, что она покрыта морским льдом и снегом круглый год, из-за выбросов парниковых газов.

Статистика указывает на то, что за последние три десятилетия площадь морского льда в Арктике сокращалась на 12% каждое десятилетие. И в этом году минимальная площадь морского льда в Арктике была одной из самых низких за всю историю наблюдений, достигнув четвертой самой низкой площади за всю историю наблюдений в октябре.

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