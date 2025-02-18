Найгірший січень за всю історію: глобальний морський лід Землі знизився до рекордного рівня

Дослідники виявили, що морський лід планети досяг нового рекордно низького рівня на тлі незвично високих температур.

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Останніми роками вчені дедалі частіше попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: в результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а планета невблаганно втрачає свої крижані шапки. Нове дослідження вчених показує ще більш тривожні результати: глобальний морський лід впав до нового рекордно низького рівня, пише IFLScience.

Рівень антарктичного морського льоду залишався відносно стабільним до 2016 року, але відтоді різко впав. Згідно з новим аналізом, наразі на планеті менше морського льоду, ніж будь-коли раніше, при цьому і в Арктиці, і в Антарктиді спостерігаються незвично високі температури. Це призвело до масового танення в регіоні навколо Південного полюса, тоді як на півночі просто не замерзає все так, як повинно бути в цю пору року.

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Автори дослідження використовували дані Національного центру даних по снігу і льоду США. Команда підрахувала, що загальна площа морського льоду в Арктиці й Антарктиді за п'ять днів до 13 лютого становила 15,76 мільйона квадратних кілометрів. На жаль, це помітно менше за попередній рекордно низький рівень у 15,93 мільйона квадратних кілометрів — цей рекорд був встановлений лише за п'ятиденний період із січня по лютий 2023 року.

Гнітюче низький загальний показник відображає той факт, що вимірювання морського льоду в Арктиці завершили 2024 рік на найнижчих рівнях грудня. Потім нинішній рік почався з другого найгіршого січня за всю історію спостережень, а загальна площа замерзання наразі приблизно на 0,2 мільйона квадратних кілометрів менша за попередній мінімум за лютий.

Водночас на іншому кінці планети рекорд танення поверхні Антарктичного крижаного щита було побито кілька разів упродовж цього літа, а нові віхи було досягнуто протягом грудня та січня. Попередні дослідження показали, що причиною такого масового танення стали аномальні температури над Антарктичним крижаним щитом, де ртутний стовпчик тримався приблизно на 1°C вище середнього значення протягом усієї другої половини 2024 року.

Інше дослідження також показало, що теплі умови Південного океану і зміна у вітровому режимі можуть прискорювати втрату льоду, а також пояснюють, чому морський лід Антарктики нині наближається до свого рекордно низького рівня, встановленого у 2023 році. Очікувалося, що ця подія відбуватиметься приблизно раз на 2000 років, проте антропогенна зміна клімату тепер загрожує перетворити цю аномалію на норму.

Спостереження показують, що січень 2025 року вже став найспекотнішим місяцем за всю історію, а 2024 року планета вперше в історії спостережень перевершила страшну позначку в 1,5°C вище доіндустріального рівня. На початку лютого температура на Північному полюсі була приблизно на 20°C вищою, ніж очікувалося, що сприяло повільному замерзанню цієї зими.

Куди більш тривожним виглядає те, що низький рівень морського льоду може спровокувати порочне коло через ефект альбедо, який стосується тенденції світлих поверхонь відбивати сонячне проміння назад у космос. У міру того як білий морський лід скорочується, темна частина океану стає дедалі відкритішою, поглинаючи дедалі більше сонячної радіації. Все це призводить до того, що потепління планети посилюється.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду.