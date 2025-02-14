"Продолжает наказывать российских оккупантов": ГУР показал работу САУ "Богдана" на фронте (видео)

На опубликованном видео — кадры слаженной работы разведчиков и артиллеристов подразделений активных действий ГУР МО Украины. По состоянию на 2023 года, произвели более 30 единиц такой техники.

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Бойцы ГУР показали работу САУ "Богданы" на передовой в тандеме с операторами БПЛА, которые обнаруживают российские цели. Об этом говорится в публикации ОСГВ "Хортица".

САУ Богдана

"Надежная, точная и дальнобойная – первая гаубица калибра 155-мм украинского производства "Богдана" продолжает наказывать российских оккупантов на полях сражений с оккупантами", — говорится в публикации.

На опубликованном видео — кадры слаженной работы разведчиков и артиллеристов подразделений активных действий ГУР МО Украины.

САУ "Богдана"

САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" — украинская самоходная артиллерийская установка на колесном шасси, которая разрабатывалась под стандартный для НАТО калибр 155 мм.

Впервые ее использовали на передовой в 2022 году, а спустя год САУ приняли на вооружение Сил обороны.

годы разработки — 2016-2022;

производитель — Краматорский завод тяжелого станкостроения;

произведенное количество — больше 30 (на 2023 год);

скорострельность — 3-6 выстрелов в минуту;

дальность — 42 км осколочно-фугасными боеприпасами; 60 км — активно-реактивными снарядами.

Напомним, что, по данным Forbes, агенты ГУР могли пройти 500 км и взорвать высокотехнологичную систему возле Москвы.

Также сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе войск США из Европы.