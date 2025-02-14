"Продовжує карати російських окупантів": ГУР показав роботу САУ "Богдана" на фронті (відео)
На опублікованому відео — кадри злагодженої роботи розвідників та артилеристів підрозділів активних дій ГУР МО України. Станом на 2023 рік, виробили понад 30 одиниць такої техніки.
Бійці ГУР показали роботу САУ "Богдани" на передовій у тандемі з операторами БПЛА, які виявляють російські цілі. Про це йдеться в публікації ОСУВ "Хортиця".
"Надійна, точна і далекобійна — перша гаубиця калібру 155-мм українського виробництва "Богдана" продовжує карати російських окупантів на полях боїв з окупантами", — йдеться в публікації.
На опублікованому відео — кадри злагодженої роботи розвідників і артилеристів підрозділів активних дій ГУР МО України.
САУ "Богдана"
2С22 "Богдана" — українська самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яку розробляли під стандартний для НАТО калібр 155 мм. Уперше її використовували на передовій 2022 року, а за рік САУ взяли на озброєння Сил оборони.
- роки розробки — 2016-2022;
- виробник — Краматорський завод важкого верстатобудування;
- вироблена кількість — понад 30 (на 2023 рік);
- скорострільність — 3-6 пострілів на хвилину;
- дальність — 42 км осколково-фугасними боєприпасами; 60 км — активно-реактивними снарядами.
Нагадаємо, що, за даними Forbes, агенти ГУР могли пройти 500 км і підірвати високотехнологічну систему біля Москви.
Також повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції з безпеки може оголосити про виведення військ США з Європи.