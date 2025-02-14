Агенти ГУР могли пройти 500 км і підірвати високотехнологічну систему біля Москви, — Forbes (відео)

За словами журналістів, відео може вказувати на те, що український агент підкрався до "Валдаю" і заклав вибухівку. Але немає підтверджень, як саме було уражено систему, яка містить у собі кілька окремих датчиків.

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Росія розробила одну з найсучасніших у світі систем боротьби з дронами та розгорнула її в районі Москви, щоб захистити місто від українських безпілотних ударів. Про це пише Forbes.

Водночас усе це виявилося марним. Повідомляється, що зусиллями ГУР було виявлено й уражено радар і систему глушіння "Валдай", що потенційно розчистило шлях безпілотникам.

Уночі 6 лютого в місті Долгопрудний щось вибухнуло. Хтось на землі зафіксував нічний вибух на камеру телефону.

"Вибуховий пристрій знищив дві російські радіолокаційні системи "Валдай", призначені для цілодобового автоматичного виявлення і протидії безпілотним літальним апаратам", — повідомляло ГУР. За даними відомства, військова частина, де стався вибух, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Як українці виявили та, імовірно, уразили систему "Валдай", яка містить кілька окремих датчиків, незрозуміло. За словами журналістів, відео може вказувати на те, що український агент підкрався до "Валдаю" і заклав вибухівку.

Якщо це дійсно так, то це була ризикована операція в густонаселеному регіоні майже за 500 км від лінії фронту в Україні. Але це не безпрецедентний випадок. Українські агенти неодноразово проникали на територію Росії для диверсій на військових літаках, кораблях та інших цілях.

"Валдай" явно був вартий ризику. Абсолютно нова система, мабуть, досить рідкісна в російських військах, містила в собі пасивні радіодетектори, інфрачервоні датчики, радари та радіоперешкоди для виявлення і глушіння важкопомітних невеликих БПЛА на відстані до 10 км. Ліанозовський електромеханічний завод у Москві почав розробку "Валдая" у 2016 році. Перший екземпляр надійшов на озброєння лише чотири роки тому.

Навіть найскладніша система боротьби з безпілотниками вразлива перед найпростішими засобами атаки: хтось може підійти й закласти бомбу. Але є докази, що "Валдай" також уразливий до тих самих безпілотників, які він має виявляти та глушити. У 2022 році український безпілотник розбомбив те, що, мабуть, було компонентами "Валдая" десь недалеко від лінії фронту в Україні.

Чому українці націлилися на "Валдай" у Долгопрудному, очевидно. Сили оборони розширюють свою кампанію глибоких ударів по російських авіабазах, заводах і нафтових об'єктах. Рейди на російську нафтову промисловість минулого місяця, можливо, придушили до 10% виробництва нафтопродуктів у країні.

Україна запускає крилаті ракети по деяких із найскладніших цілей. Найважчі з БПЛА України можуть долати понад 1500 км з точним наведенням.

Новітні безпілотники навіть мають можливість скидати бомби та повертатися назад на базу. Протистояння цим безпілотниками — нагальне завдання для росіян у повномасштабній війні. Боротьба із засобами, за допомогою яких Росія протистоїть безпілотним загрозам, — своєю чергою, пріоритет для України. Це настільки термінове завдання, що розвідувальне управління країни може навіть відправити когось у небезпечну 500-кілометрову подорож через усю Росію, щоб закласти вибухівку серед ночі.

Нагадаємо, що 14 лютого РФ атакувала безпілотниками Київську область. Пошкоджено укриття Чорнобильської АЕС.

Також повідомлялося, що БПЛА атакували Краснодарський край: вибухало біля НПЗ.