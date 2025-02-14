Агенты ГУР могли пройти 500 км и взорвать высокотехнологичную систему возле Москвы, — Forbes (видео)

По словам журналистов, видео может указывать на то, что украинский агент подкрался к "Валдаю" и заложил взрывчатку. Но нет подтверждений, как именно была поражена система, которая включает в себя несколько отдельных датчиков.

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Россия разработала одну из самых современных в мире систем борьбы с дронами и развернула ее в районе Москвы, чтобы защитить город от украинских беспилотных ударов. Об этом пишет Forbes.

Вместе с тем все это оказалось напрасным. Сообщается, что усилиями ГУР был обнаружен и поражен радар и система глушения "Валдай", что потенциально расчистило путь беспилотникам.

Ночью 6 февраля в городе Долгопрудный что-то взорвалось. Кто-то на земле зафиксировал ночной взрыв на камеру телефона.

"Взрывное устройство уничтожило две российские радиолокационные системы "Валдай", предназначенные для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сообщало ГУР. По данным ведомства, воинская часть, где произошел взрыв, отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

Как украинцы обнаружили и, предположительно, поразили систему "Валдай", которая включает в себя несколько отдельных датчиков, неясно. По словам журналистов, видео может указывать на то, что украинский агент подкрался к "Валдаю" и заложил взрывчатку.

Если это действительно так, то это была рискованная операция в густонаселенном регионе почти в 500 км от линии фронта в Украине. Но это не беспрецедентный случай. Украинские агенты неоднократно проникали на территорию России для диверсий на военных самолетах, кораблях и других целях.

"Валдай" явно стоил риска. Совершенно новая система, по-видимому, довольно редкая в российских войсках, включала в себя пассивные радиодетекторы, инфракрасные датчики, радары и радиопомехи для обнаружения и глушения труднообнаружимых небольших БПЛА на расстоянии до 10 км. Лианозовский электромеханический завод в Москве начал разработку "Валдая" в 2016 году. Первый экземпляр поступил на вооружение всего четыре года назад.

Даже самая сложная система борьбы с беспилотниками уязвима перед самыми простыми средствами атаки: кто-то может подойти и заложить бомбу. Но есть доказательства, что "Валдай" также уязвим к тем же беспилотникам, которые он должен обнаруживать и глушить. В 2022 году украинский беспилотник разбомбил то, что, по-видимому, было компонентами "Валдая" где-то недалеко от линии фронта в Украине.

Почему украинцы нацелились на "Валдай" в Долгопрудном, очевидно. Силы обороны расширяют свою кампанию глубоких ударов по российским авиабазам, заводам и нефтяным объектам. Рейды на российскую нефтяную промышленность в прошлом месяце, возможно, подавили до 10% производства нефтепродуктов в стране.

Украина запускает крылатые ракеты по некоторым из самых сложных целей. Самые тяжелые из БПЛА Украины могут преодолевать более 1500 км с точным наведением.

Новейшие беспилотники даже имеют возможность сбрасывать бомбы и возвращаться обратно на базу. Противостояние этим беспилотниками — насущная задача для россиян в полномасштабной войне. Борьба со средствами, с помощью которых Россия противостоит беспилотным угрозам — в свою очередь, приоритет для Украины. Это настолько срочная задача, что разведывательное управление страны может даже отправить кого-то в опасное 500-километровое путешествие через всю Россию, чтобы заложить взрывчатку среди ночи.

Напомним, что 14 февраля РФ атаковала беспилотниками Киевскую область. Повреждено укрытие Чернобыльской АЭС.

Также сообщалось, что БПЛА атаковали Краснодарский край: взрывалось возле НПЗ.