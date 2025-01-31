Двойной удар: крупнейший НПЗ в России мог атаковать украинский дрон нового типа, — Forbes

По словам журналистов, возможно, у Украины появились БПЛА, которые сбрасывают бомбы и возвращаются обратно на базу. Таким образом, в течение срока службы дрон мог бы поражать более одного НПЗ или насосной станции.

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Украина могла использовать свою новую разновидность БПЛА в атаках на российскую нефтяную промышленность. 29 января вечером или рано утром на следующий день беспилотники украинского 14-го отдельного беспилотного летательного полка нанесли удар по насосной станции на трубопроводе "Дружба" вдоль российско-белорусской границы в Брянской области. Об этом пишет Forbes.

Трубопровод "Дружба" — один из крупнейших в мире и критически важен в инфраструктуре самой прибыльной отрасли РФ.

Возникший пожар был достаточно масштабным, чтобы его зарегистрировали даже спутники обнаружения пожаров НАСА.

"Судя по огню, удар был точным", — отметил эстонский аналитик WarTranslated.

Украинцы атакуют российскую нефть уже два года. Но почти все удары были нанесены беспилотниками, начиненными взрывчаткой, которые просто сами летят к целям. Но недавние БПЛА бомбили бомбами Брянскую республику, согласно популярному паблику "Николаевский Ванек".

Украина уже использует гражданские спортивные самолеты, модифицированные для дистанционного управления, под которыми могут крепиться крупные бомбы. Но, похоже, что до сих пор беспилотники просто врезались в свои цели, а не сбрасывали бомбы.

Спортивный самолет Аэропракт A-22, нагруженный взрывчаткой, может с трудом пролететь больше 600 км в оба конца. Но Украина наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре в 1200 км или дальше от линии фронта.

"Использование A-22 в одном направлении означает, что они могут выполнять задания на расстоянии 1200 км вместо всего лишь 650. Нет необходимости сбрасывать бомбу, когда нет никаких ожиданий, что атакующий беспилотник вернется на базу", — говорится в публикации.

Недавняя атака на "Дружбу" был нацелена на насосную станцию ​​всего в 40 км от Украины, а это значит, что выносливость беспилотных бомбардировщиков не была основным фактором в планировании атаки. Они могли сбросить свои бомбы и вернуться на базу, а возможно и нет. Операторы могли также сбросить бомбы, а затем направить беспилотники по второму заходу, чтобы врезаться в ту же цель, которую они только что бомбили. Двойной удар.

Если крупные украинские беспилотники способны сбрасывать бомбы под днищем, они также могут и возвращаться обратно. Это может быть многоразовое оружие: каждое из которых в течение срока службы поражало бы более одного нефтеперерабатывающего завода или насосной станции.

Напомним, что после атаки БПЛА в Волгоградской области горит один из крупнейших в РФ НПЗ "Лукойл".

Также сообщалось, что, по данным The New York Times, солдаты КНДР "пропали" с передовой в Курской области.