За словами журналістів, можливо, в України з'явилися БПЛА, які скидають бомби та повертаються назад на базу. Таким чином, протягом терміну служби дрон міг би вражати більше одного НПЗ або помпової станції.

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Україна могла використовувати свій новий різновид БПЛА в атаках на російську нафтову промисловість. 29 січня ввечері або рано вранці наступного дня безпілотники українського 14-го окремого безпілотного літального полку завдали удару по помповій станції на трубопроводі "Дружба" вздовж російсько-білоруського кордону в Брянській області. Про це пише Forbes.

Трубопровід "Дружба" — один із найбільших у світі та критично важливий в інфраструктурі найприбутковішої галузі РФ. Пожежа, що виникла, була досить масштабною, щоб її зареєстрували навіть супутники виявлення пожеж НАСА.

"Судячи з вогню, удар був точним", — зазначив естонський аналітик WarTranslated.

Українці атакують російську нафту вже два роки. Але майже всі удари були завдані безпілотниками, начиненими вибухівкою, які просто самі летять до цілей. Але недавні БПЛА бомбили бомбами Брянську республіку, згідно з популярним пабліком "Николаевский Ванек".

Україна вже використовує цивільні спортивні літаки, модифіковані для дистанційного керування, під якими можуть кріпитися великі бомби. Але, схоже, що досі безпілотники просто врізалися у свої цілі, а не скидали бомби.

Спортивний літак Аеропракт A-22, навантажений вибухівкою, може насилу пролетіти понад 600 км в обидва кінці. Але Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі за 1200 км або далі від лінії фронту.

"Використання A-22 в одному напрямку означає, що вони можуть виконувати завдання на відстані 1200 км замість усього лише 650. Нема потреби скидати бомбу, коли немає жодних очікувань, що атакувальний безпілотник повернеться на базу", — ідеться в публікації.

Нещодавня атака на "Дружбу" була націлена на помпову станцію всього за 40 км від України, а це значить, що витривалість безпілотних бомбардувальників не була основним фактором у плануванні атаки. Вони могли скинути свої бомби та повернутися на базу, а можливо й ні. Оператори могли також скинути бомби, а потім спрямувати безпілотники за другим заходом, щоб врізатися в ту саму ціль, яку вони щойно бомбили — подвійний удар.

Якщо великі українські безпілотники здатні скидати бомби під днищем, вони також можуть і повертатися назад. Це може бути багаторазова зброя: кожна з яких протягом терміну служби уражала б більше одного нафтопереробного заводу або помпової станції.

Нагадаємо, що після атаки БПЛА у Волгоградській області горить один із найбільших у РФ НПЗ "Лукойл".

Також повідомлялося, що, за даними The New York Times, солдати КНДР "зникли" з передової в Курській області.