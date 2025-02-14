РФ атаковала беспилотниками Киевскую область: как выглядит поврежденное укрытие Чернобыльской АЭС (фото)

По словам президента Владимира Зеленского, повреждения укрытия 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции существенные. Сейчас показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

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В ночь на пятницу, 14 февраля, российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Жертв и пострадавших среди населения нет. Однако в регионе пострадали несколько районов. О последствиях российского удара сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, силы противовоздушной обороны сбивали вражеские цели, однако количество уничтоженных беспилотников он не уточнил.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на территории складских помещений. Благодаря оперативной работе спасателей возгорание удалось быстро ликвидировать. В ГСЧС сообщили, что на месте работали 25 специалистов чрезвычайников и 7 единиц техники.

Ликвидация пожара в Фастовском районе Фото: ГСЧС Ликвидация пожара в Фастовском районе Фото: ГСЧС

В Бориспольском районе обломки сбитого дрона упали на территорию частного дома. Сейчас продолжаются работы по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Дрон попал в укрытие Чернобыльской АЭС

Президент Владимир Зеленький заявил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Беспилотник повредил укрытие, которое бережет Украину и мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

"Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", — отметил Зеленский.

В ГСЧС показали, как выглядит поврежденное укрытие.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений", — отметили в ГСЧС.

В МАГАТЭ подтвердили, что на Чернобыльской АЭС ночью около 01:50 прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4.

Напомним, 12 февраля Россия ударила баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву. В результате атаки один человек погиб, еще трое пострадали.

11 февраля РФ атаковала крылатыми и баллистическими ракетами Полтавскую область.