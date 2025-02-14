РФ атакувала безпілотниками Київщину: як виглядає пошкоджене укриття Чорнобильської АЕС (фото)

За словами президента Володимира Зеленського, пошкодження укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції суттєві. Наразі показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

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У ніч на п'ятницю, 14 лютого, російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Жертв і постраждалих серед населення немає. Однак у регіоні постраждали декілька районів. Про наслідки російського удару повідомив виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі, однак кількість знищених безпілотників він не уточнив.

У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на території складських приміщень. Завдяки оперативній роботі рятувальників займання вдалося швидко ліквідувати. У ДСНС повідомили, що на місці працювали 25 фахівців надзвичайників та 7 одиниць техніки.

Ліквідація пожежі у Фастівському районі Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у Фастівському районі Фото: ДСНС

У Бориспільському районі уламки збитого дрона впали на територію приватного будинку. Наразі тривають роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Дрон влучив в укриття Чорнобильської АЕС

Президент Володимир Зеленький заявив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській АЕС. Безпілотник пошкодив укриття, яке береже Україну й світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції.

"Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", — зазначив Зеленський.

У ДСНС показали, який вигляд має пошкоджене укриття.

"Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", — зазначили у ДСНС.

У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській АЕС уночі близько 01:50 пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.дрон

Нагадаємо, 12 лютого Росія вдарила балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє постраждали.

11 лютого РФ атакувала крилатими та балістичними ракетами Полтавську область.