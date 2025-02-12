Росія зранку атакувала Київ балістикою і запустила понад 120 БПЛА: є загиблий і постраждалі

Серед поранених — 9-річна дитина, у Києві спалахнули пожежі у кількох районах. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що цей терор "не припиниться сам по собі".

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Вранці 12 лютого ЗС РФ вдарили балістикою по Києву, під ударом опинились Оболонський, Святошинський і Голосіївський райони. Мер Віталій Кличко повідомляв про одного загиблого і трьох постраждалих. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл.

Обстріл 12 лютого: сили ППО збили 6 балістичних ракет

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі Росія вдарила балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву й Кривому Рогу. Шість пусків були здійснені з Брянської області РФ, ще один — з тимчасово окупованого Криму.

Окрім того, Україну атакували 123 "Шахедів" і дронів-імітаторів. Їх запускали з кількох напрямків — Міллерово, Орла, Брянська, Курська й Приморсько-Ахтарська.

Сили ППО збили шість ракет "Іскандер-М"і 71 ударний дрон. Ще 40 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені. Наслідки обстрілу зафіксували у п’яти областях: Київській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській і Чернігівській.

Обстріл 12 лютого: наслідки в регіонах

За даними ДСНС, у Києві в Оболонському районі сталися руйнування у двох офісних будівлях, одна з них спалахнула. У Святошинському районі загорівся дах багатоповерхівки. У Голосіївському районі загорілась двоповерхова складська будівля.

Наслідки нічого обстрілу 12 лютого Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також відомо про 4 постраждалих, серед них є дитина. Міський голова столиці уточнив, що постраждала 9-річна дівчинка.

На Київщині загорілося нежитлове приміщення, але обійшлося без постраждалих і загиблих.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу. У місті пошкоджена інфраструктура, а також вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі й адмінбудівлі.

"Понівечені 3 багатоквартирні будинки й 33 авто. Люди не постраждали", — заявив керівник Сергій Лисак.

Наслідки нічого обстрілу 12 лютого Фото: Дніпропетровська ОДА Наслідки нічого обстрілу 12 лютого Фото: Дніпропетровська ОДА

Також у регіоні вночі збили три БПЛА.

У Сумській ОВА проінформували, що місцеві сили ППО збили 15 "Шахедів". Рятувальники загасили пожежі у житловому секторі: у Краснопільській громаді горіли оселі та приміщення господарського призначення за двома різними адресами, а у Верхньосироватській громаді спалахнув приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки нічого обстрілу 12 лютого Фото: ДСНС Наслідки нічого обстрілу 12 лютого Фото: ДСНС

У Полтавській області через атаку було припинено газопостачання, зранку газ повернули споживачам. За даними соцмереж, у самій Полтаві та регіоні чули вибухи й роботу ППО.

У Чернігівській ОВА повідомили, що ЗС РФ вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Спалахнула пожежа, вибуховою хвилею були пошкоджені господарчі будівлі, двоє осіб отримали поранення.

У Варвинській лікарні "Суспільному" розповіли про стан поранених. У жінки 1970 року народження підозра на черепно-мозкову травму. Постраждалого чоловіка оглядає хірург.

Зеленський відреагував на нічний обстріл 12 лютого

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на місцях руйнувань внаслідок атаки працюють усі необхідні служби — допомагають людям і ліквідовують наслідки. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої особи.

"Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. (Володимир, — ред.) Путін не готується до миру — він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", — заявив Зеленський про нічний обстріл.

Нагадаємо, внаслідок ранкового удару по Києву 12 лютого постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Попри те, що всередині будівлі навіть повиривало розетки, журналісти продовжують виходити в ефір.

Партизани АТЕШ розповіли, як на російських окупантів вплинули удари ЗСУ по ворожих НПЗ. Вони зазначили, що бійці ЗС РФ вже відчувають наслідки на полі бою.