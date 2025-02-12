Через удари України по НПЗ ЗС РФ стали менше возити паливо до Криму, — АТЕШ (фото)

У русі закликають до знищення Кримського мосту, що, імовірно, може стати потужним ударом по постачанню ЗС РФ, "призвести до хаосу в логістиці та звільнення українських територій".

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У РФ везуть помітно менше палива з Новоросійська до Криму по мосту. Останніми тижнями фіксувалося зниження частоти підвезення палива, що пов'язано з постійними ударами Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах і базах. Про це повідомляє рух АТЕШ, зазначаючи, що веде постійне спостереження і відстежує обсяги перевезення військових вантажів.

"Кожен такий удар послаблює економічний і військовий потенціал Росії, ускладнює постачання окупаційних військ і скорочує їхні можливості вести загарбницьку війну. І це вже відчувають російські окупанти на полі бою", — йдеться в публікації.

Кримський міст

Керченський міст — критично важливий логістичний елемент окупантів. Саме через нього Росія перекидає паливо, техніку, боєприпаси та живу силу для своїх військ у Криму та на півдні України. Його знищення стане потужним ударом по постачанню армії окупантів, призведе до хаосу в логістиці та прискорить звільнення українських територій, вважають українські партизани.

Нагадаємо, що 12 лютого ракета ЗС РФ прилетіла поруч з офісом телеканалу FREEДОМ у Києві: будівля пошкоджена.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп назвав звільнення американського вчителя Марка Фогеля частиною плану із завершення війни в Україні.