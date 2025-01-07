ВС РФ могли применить на юге Украины новую САУ KOKSAN из Северной Кореи (видео)

Cамоходную артиллерийскую установку M1989 KOKSAN с 170-мм орудием завезли в Россию еще в октябре 2024 года. Судя по видеокадрам, ее разместили на южном участке фронта.

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Военные РФ могли начать использовать в Украине самоходную артиллерийскую установку M1989 KOKSAN с 170-мм орудием от Северной Кореи. Об этом свидетельствуют видеоролики из российских Telegram-каналов.

"Первые кадры подтверждения северокорейской 170-мм САУ "Коксан" на фронте от российского военнослужащего. Нефритовый стержень миска рис в комплекте. Жаль не на базе гольфкара. Конгрессмены озадачено чешут затылки и отправляют новую партию касок", — комментируют видео пропагандисты.

Дальность стрельбы у этих установок составляет от 40 до 60 километров. Первые данные о получении Россией 170-мм САУ Koksan от КНДР появились в октябре 2024 года, а в ноябре сделано первое фото их перемещения по территории РФ.

Однако судя по кадрам невозможно подтвердить, действительно ли они сняты в зоне боевых действий. Отсутствие снежного покрова может говорить о размещении новой установки в южных районах оккупированной Украины, указывают аналитики Defence Express.

Заявленная дальность стрельбы до 60 километров обеспечивают лишь активно-реактивные снаряды, количество которых ограничено. Обычный осколочно-фугасный снаряд САУ долетит максимум на 40 километров. Скорострельность системы оценена в 1-2 выстрела за пять минут.

Любая артиллерийская система калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра перестреливает "Коксан" по дальности выстрела и скорострельности. Немецкая PzH 2000 снарядом с улучшенной баллистикой ведет огонь на дальность 40-47 километров, а с использованием активно-реактивного снаряда — на рекордные 67 километров, пишут аналитики.

Скорострельность PzH 2000 — до 10-12 выстрелов в минуту. Кроме этого, ВСУ активно используют для контрбатарейной борьбы американские HIMARS.

Применение специфических артиллерийских систем с уникальным калибром типа "Коксан" означает зависимость от поставок боеприпасов из КНДР.

Напомним, бригада "Азов" ранее получила новейшие чешские САУ DITA калибра 155 мм. Установка ведет огонь в режиме MRSI и выпускает несколько снарядов по разным траекториям.

Оккупанты применяют в Украине САУ 2С43 "Мальва" калибра 152-мм. Разработанный для нее дальнобойный снаряд стреляет на расстояние до 50 километров.