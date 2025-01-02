Несколько снарядов по разным траекториям: бригада НГУ получила новые чешские 155-мм DITA (видео)

В САУ DITA предусмотрена возможность огня в режиме MRSI, при котором можно выпустить несколько снарядов по разным траекториям. На случай выхода из строя бортовой электроники на САУ DITA есть возможность ручного дублирования всех функций.

Related video

Бригада Национальной гвардии Украины "Азов" получила новейшие чешские 155-мм САУ DITA — украинские защитники стали первыми пользователями этих новейших артсистем. Об этом пишет портал Defense Express.

САУ DITA

В ноябре 2024 года командующий НГУ Пивненко объявил о получении первых новейших САУ DITA чешского производства, которые были поставлены всего за 9 месяцев с момента заказа. В опубликованном репортаже бригады отмечается, что сам факт получения чешских 155-мм DITA означает, в частности, существенное повышение боевых возможностей артиллерийской бригады, которая теперь может бить по целям в том числе в ближнем тылу врага.

Тем более, что к этому моменту бойцы бригады для отпора врагу были вынуждены полагаться на буксируемые артсистемы, которые выглядят морально устаревшими по сравнению с DITA, имеющей столь высокий уровень автоматизации, что для штатного обслуживания этой САУ достаточно двух человек — командира и механика-водителя.

Данные бортовой электроники для расчета САУ DITA

При этом подчеркивается, что на случай выхода из строя бортовой электроники на САУ DITA есть возможность ручного дублирования всех функций — это работа третьего члена экипажа — наводчик. В то же время сама по себе электроника DITA дает очень много возможностей для экипажа артустановки: машина может выполнять свои функции даже в условиях глушения GPS.

Отдельная важная особенность — возможность САУ DITA вести огонь в режиме MRSI, при котором можно выпустить несколько снарядов по разным траекториям.

В феврале 2024 года Нидерланды объявили о первом заказе на девять САУ DITA чешского производства для Украины, а в октябре прошлого года – о дополнительном заказе на такие артустановки для нашей армии.

Напомним, что 2 января стало известно, что воины ГУР получили новейший дрон-невидимку Hazard, который не боится средств РЭБ.

Также сообщалось, что 2 января в Харьковской области готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма, по данным ОВА.