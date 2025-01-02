Кілька снарядів за різними траєкторіями: бригада НГУ отримала нові чеські 155-мм DITA (відео)

У САУ DITA передбачена можливість вогню в режимі MRSI, при якому можна випустити кілька снарядів за різними траєкторіями. На випадок виходу з ладу бортової електроніки на САУ DITA є можливість ручного дублювання всіх функцій.

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Бригада Національної гвардії України "Азов" отримала новітні чеські 155-мм САУ DITA — українські захисники стали першими користувачами цих новітніх артсистем. Про це пише портал Defense Express.

САУ DITA

У листопаді 2024 року командувач НГУ Півненко оголосив про отримання перших новітніх САУ DITA чеського виробництва, які було поставлено всього за 9 місяців з моменту замовлення. В опублікованому репортажі бригади зазначається, що сам факт отримання чеських 155-мм DITA означає, зокрема, істотне підвищення бойових можливостей артилерійської бригади, яка тепер може бити по цілях, зокрема, в ближньому тилу ворога.

Тим паче, що до цього моменту бійці бригади для відсічі ворогові були змушені покладатися на буксировані артсистеми, які виглядають морально застарілими порівняно з DITA, що має настільки високий рівень автоматизації, що для штатного обслуговування цієї САУ досить двох осіб — командира і механіка-водія.

Дані бортової електроніки для розрахунку САУ DITA

При цьому підкреслюється, що на випадок виходу з ладу бортової електроніки на САУ DITA є можливість ручного дублювання всіх функцій — це робота третього члена екіпажу — навідника. Водночас сама по собі електроніка DITA дає дуже багато можливостей для екіпажу артустановки: машина може виконувати свої функції навіть в умовах глушіння GPS.

Окрема важлива особливість — можливість САУ DITA вести вогонь у режимі MRSI, за якого можна випустити кілька снарядів за різними траєкторіями.

У лютому 2024 року Нідерланди оголосили про перше замовлення на дев'ять САУ DITA чеського виробництва для України, а в жовтні минулого року — про додаткове замовлення на такі артустановки для нашої армії.

Нагадаємо, що 2 січня стало відомо, що воїни ГУР отримали новітній дрон-невидимку Hazard, який не боїться засобів РЕБ.

Також повідомлялося, що 2 січня в Харківській області готують кругову оборону Балаклії та Ізюма, за даними ОВА.