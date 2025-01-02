Не боїться засобів РЕБ: воїни ГУР отримали новітній дрон-невидимку Hazard (відео)

Безпілотники Hazard можуть нести бойові частини різної потужності та долати значну відстань, залишаючись непомітними для ворога.

Related video

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) отримали від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine новітній безпілотний авіаційний комплекс Hazard. Про це повідомила пресслужба розвідувального відомства.

Бійці ГУР отримали авіаційний комплекс Hazard

Комплекс Hazard розроблено компанією War Hawk. Він включає десять швидкісних дронів-камікадзе, пускове обладнання та пульт управління.

ГУР отримало дрон-невидимку Hazard Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Повідомляється, що конструкція з композитних матеріалів дає змогу БПЛА залишатися невидимим для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Безшумна робота безпілотника в повітрі також забезпечує скритність.

ГУР отримало дрон-невидимку Hazard Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Важливо

"Iнновація, що найбільш вражає": дрони ЗСУ з двома дробовиками відстрілюють російські БПЛА, — Forbes

Технічних характеристик БПЛА не розкривають, однак зазначено, що дрони Hazard можуть долати значну відстань. Безпілотники також можна оснастити бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об'єктів ворога.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах роботизовану наземну платформу "Равлик", здатну працювати в складних погодних умовах. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Раніше оборонне відомство також допустило до постачання в підрозділи Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва.