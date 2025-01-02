Не боїться засобів РЕБ: воїни ГУР отримали новітній дрон-невидимку Hazard (відео)
Безпілотники Hazard можуть нести бойові частини різної потужності та долати значну відстань, залишаючись непомітними для ворога.
Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) отримали від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine новітній безпілотний авіаційний комплекс Hazard. Про це повідомила пресслужба розвідувального відомства.
Комплекс Hazard розроблено компанією War Hawk. Він включає десять швидкісних дронів-камікадзе, пускове обладнання та пульт управління.
Повідомляється, що конструкція з композитних матеріалів дає змогу БПЛА залишатися невидимим для засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Безшумна робота безпілотника в повітрі також забезпечує скритність.Важливо
Технічних характеристик БПЛА не розкривають, однак зазначено, що дрони Hazard можуть долати значну відстань. Безпілотники також можна оснастити бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об'єктів ворога.
Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах роботизовану наземну платформу "Равлик", здатну працювати в складних погодних умовах. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Раніше оборонне відомство також допустило до постачання в підрозділи Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" вітчизняного виробництва.